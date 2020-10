Cela fait maintenant plusieurs semaines que Mélanie Martial fait des sous-entendus concernant la vérité sur son séjour dans les Marseillais VS le reste du monde 5. Maintenant qu’elle a été éliminée, la femme du footballeur a pu livrer sa version des faits tout en poussant un coup de gueule.

Mélanie Martial n’a pas aimé le montage des épisodes des Marseillais VS le reste du monde 5. En même temps, on peut comprendre la jeune femme qui est dégoûtée après s’être absentée cinq ans. « D’après le générique, j’existe parce que je vais encore me disputer. C’est exceptionnel ! Sinon au bout d’un mois de diffusion, je n’ai toujours pas d’amis apparemment. C’est juste incroyable. Moi, je me dispute, mais on ne peut pas comprendre pourquoi je me dispute, parce qu’on ne voit pas les liens d’amitié que j’ai avec A, B, C ou D. Si je suis vexée de quelque chose, on ne va pas comprendre parce qu’on va pas vous que je suis son amie. C’est juste incroyable. On y reviendra plus tard » avait-elle promis il y a quelques jours de cela.

Maintenant qu’elle a quitté l’aventure afin de retrouver son fils et son mari qui lui manquaient, la candidate a enfin pu exprimer toute sa colère. « Je trouve ça pathétique. Tu savais que je n’allais pas dans l’émission pour montrer mes fesses, pourquoi tu m’as fait venir ? Pour faire ta pub ? Mélanie Da Cruz revient ! (…) J’étais tellement contente que je n’ai même pas négocié. Je crois que j’ai eu le salaire le plus bas, parce que je m’en foutais ! ». Très énervée, elle s’est lâchée comme jamais en disant qu’elle ne reviendrait plus à la télévision.

Vous l’aurez compris, Mélanie Martial est très dégoûtée et on peut la comprendre ! Et vous, qu’avez-vous pensé de son séjour dans le programme ? Aimeriez-vous la revoir dans une autre émission ?

