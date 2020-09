Entre Milla Jasmine et Mujdat, il semblerait que cela soit bel et bien définitivement terminé. Carrément, la jeune femme se dit soulagée de ne plus être avec lui sur Snapchat.

Il y a quelques jours, Milla Jasmine découvrait que son ex participait à LPDLA8. L’année précédente, c’est dans cette même émission qu’ils se sont fiancés. Désormais séparés, elle en a appris des vertes et des pas mûres concernant la face cachée de son ancien futur mari. Si les fans de la belle brune se sont inquiétés pour elle, sachez qu’elle remonte la pente et que cette séparation a été une libération pour celle qui se serait rapprochée de l’ex de Fidji Ruiz.

Milla Jasmine a ainsi révélé sur Snapchat: « Ne vous inquiétez pas, je ne parle plus de ma rupture car j’ai envie de passer à autre chose. J’ai envie d’avancer. J’apprends de mes erreurs et d’avoir accorder ma confiance. J’ai bien fait d’attendre d’avoir mon passeport américain avant de rentrer en France. Quand on aime, on donne sans compter, sans se dire que cette personne va se retourner contre vous. N’abandonnez pas tout pour une personne ! Parfois, toucher le fond peut être une excellente chose (…) Ce n’est pas un manipulateur qui va vous faire arrêter de vivre ! Aujourd’hui, je suis soulagée, mon cœur est apaisé. Ce n’est pas moi qui doit me sentir mal aujourd’hui. J’y ai cru, je me suis affichée devant la France entière. Mon ego a mal, mais le soir, je n’ai plus peur d’apprendre quelque chose ! ».

En tout cas, la jeune femme semble en meilleure forme désormais et c’est tout ce qui compte. Aimeriez-vous revoir la candidate des Marseillais VS le reste du monde 5 dans une émission de dating ? Comment auriez-vous réagi à la place de Milla Jasmine en apprenant tout cela au sujet de Mujdat ?

