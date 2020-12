Qui l’aurait cru que Nacca et Éloïse en seraient là aujourd’hui ? Depuis le tournage des Marseillais au Caraibes, les deux candidats sont toujours en couple et plus amoureux que jamais. D’ailleurs, il vient de faire une belle déclaration sur Instagram. STAR24 vous raconte tout.

Il aura fallu attendre plusieurs mois pour que Nacca et Eloise officialisent leur relation. Plus exactement jusqu’au premier confinement. Pourtant, la belle blonde a trahi son chéri par amitié envers Victoria. Face aux révélations de son amie, elle s’est défendue sur Snapchat: « Après l’aventure, j’avais retrouvé mon homme et tout était parfait. Avec Victoria, on avait une amitié forte. Je lui ai reparlé et je n’ai pas voulu le dire à Nacca, parce que j’avais peur de le vexer. J’ai mis la tête dans le trou et j’ai menti à Nacca (…) J’ai tellement pas voulu le vexer et lui faire de la peine que je lui ai menti. Il a fini par le savoir. Il a mal pris ce mensonge. C’est normal. J’ai eu tort et je n’ai pas eu le courage de dire à Nacca que je reparlais à Victoria. Plus les jours passaient et plus je me suis enfoncée dans mon truc (…) Nacca voulait juste que les choses s’arrangent même de son côté. Je n’ai pas pensé à lui et j’ai été égoïste. Quand il a su que j’avais menti, on s’est disputés. J’ai remis toute la faute sur Nacca auprès de Victoria (…) J’ai préféré mettre le bec dans l’eau et ne plus donner de nouvelles à Victoria. Au final, ça a mis une haine entre eux. La situation s’est empirée et elle ne s’est pas arrangée. Tout ça est parti de moi et d’un manque de franchise. Je veux juste que ça s’arrête (…) Il me traite comme une princesse et là, ça prend des proportions gravissimes (…) Il n’est pas mauvais avec moi, au contraire ».

Mais tout est derrière eux aujourd’hui. La preuve en est avec Nacca qui a fêté son premier anniversaire d’amour avec sa chérie par la déclaration suivante: « 1 an que nos chemins ce sont croisés à tulum, ce jour là j’aurais mieux fais de me casser une jambe ! 😂 Je plaisante bien entendu j’ai trouvé ce jour là une personne avec qui je partage tout de mon quotidien et ça c’est la vrai définition de l’amour !!! Et surtout les conneries, à tout âge gardons notre âme d’enfant !!! ».

Pourvu que cela dure !

