Actuellement sur les écrans dans les épisodes des Marseillais VS le reste du monde 5, Paga s’est retrouvé dans la tourmente. En effet, le jeune homme a dû se faire opérer de toute urgence. Mais que s’est-il réellement passé ? On vous donne tous les détails.

Il y a quelques jours, Inès débarquait dans Les Marseillais VS le reste du monde 5. Au micro de Melty, la belle brune a expliqué pourquoi cela n’a pas fonctionné avec Paga. « Dans la vraie vie, tu ne passes pas toute une journée avec une personne que tu viens de connaitre. De vivre ensemble, ça change tout. Les choses vont beaucoup plus vites (…) Je ne connais pas toute sa vie non plus. C’est vrai qu’il s’est lié à beaucoup de filles différentes et à chaque fois, il s’est trompé. Mais chaque relation est différente. Sa réputation me faisait peur, mais j’avais les épaules assez solides. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Après il y a des choses qui ont fait qu’on s’est un peu pris la tête (…) Ça n’a pas marché que ça soit de son côté comme du mien. L’arrivée d’Océane a fait que… Déjà c’est son ex. Il avait peut-être encore quelque chose pour elle, je ne sais pas. Et quand on a flirté ensemble, j’ai remarqué que ça ne marchait pas. Il est très superficiel. Il est très physique et il n’apprend pas à connaitre la personne. Ça m’a repoussé », a-t-elle avoué.

Cette fois-ci, c’est pour une histoire moins fun que Paga a fait parler de lui. En effet, l’ex d’Adixia a été opéré et s’est livré à ce sujet sur Instagram en disant: « Bon les amis je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je me suis fait opérer de l’appendicite. Bon à la base, ce n’est rien, mais ça fait 72h. SOS Médecin se sont trompés dans la prise de sang. Donc ça fait 72h que je suis KO technique. J’avais une douleur incroyable. J’étais à la limite de la péritonite. J’ai eu de la chance. J’ai bien été pris en main par les infirmières de l’hôpital de Marseille de Saint-Joseph (…) Une équipe extraordinaire. En plus, ils n’ont pas que ça à gérer. Il y a aussi la covid et tout. Donc franchement, bravo à eux. C’est des machines de guerre. Je ne sais pas comment ils font, ces gens-là. Ils ont tout mon respect. En tout cas, ça s’est bien passé, je me suis fait opérer, j’ai souffert le martyr ils m’ont mis sous morphine. Là, ça va un peu mieux, j’ai encore mal. J’espère que je vais pouvoir être d’aplomb bientôt.«

Nous souhaitons un bon rétablissement à Paga qui a failli être interné !

