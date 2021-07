Cela va bientôt faire une semaine que le tournage « des Marseillais VS le reste du monde 6 » s’est achevé. Et le moins que l’on puisse dire c’est que des rebondissements ont eu lieu jusqu’au bout. Notamment concernant Adixia et Giuseppa. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques jours de cela, STAR24 vous révélait que Giuseppa et Adixia sortaient avec l’ex de l’une et de l’autre. « Quand Adixia est arrivée, Simon s’est penché sur Adixia et avait grave le seum que Paga soit avec Giuseppa. Au début, il voulait Adixia pour faire chier Giuseppa mais il est tombé dans son propre jeu. Il a fini par kiffer Adixia à mort et genre ils couchent ensemble, s’embrassent et tout. Pour l’instant, ils ne veulent pas poser le mot ‘couple’ parce que c’est trop tôt mais ils se kiffent vraiment » avait révélé @Shayaratv à ce sujet.

LMvsMonde6 : Adixia en guerre avec Giuseppa, elles ont le seum !

Seulement voilà, Adixia qui a failli se remettre en couple avec Paga et Giuseppa ne seront plus copines. Pire encore, elles seraient en guerre. Toujours selon le même compte Instagram, les raisons de leur brouille seraient liées à… leurs copains respectifs. Ainsi, on a pu lire la story suivante: « Giuseppa et Adixia sont en grosse embrouille et ne se parlent plus. Giuseppa a très mal pris que Simon ait éliminé Paga et que Adixia n’ait rien dit pour protéger Paga. D’autant plus qu’elles faisaient genre que ça leur dérangeait pas que l’une soit en couple avec l’ex de l’autre et vice versa mais en vrai elles ont le seum ».

Pour le moment, les deux concernées ne se sont pas exprimées à ce sujet. Alors que Simon Castaldi et Adixia seraient actuellement en crise, Giuseppa s’est affichée en couple et toujours aussi heureuse aux côtés de Paga lorsqu’ils ont retrouvé Julien Bert et Hilona.