Il ne reste plus que quelques jours avant le lancement de la nouvelle saison des « Marseillais VS le reste du monde 6 ». L’une des grosses bombes que nous allons pouvoir découvrir lors des épisodes est liée à Paga et Adixia. Attention, spoilers !

C’est un sacré remue ménage qui se trame dans les Marseillais VS le reste du monde 6. Comme vous l’a annoncé STAR24, Adixia et Giuseppa sortent avec leurs ex respectifs soit Simon Castaldi et Paga. Mais de base, la production n’avait pas prévu tout cela. C’est @shayaratv qui a balancé l’information puisqu’elle a déclaré: « Paga et Adixia ont couché ensemble à peine une semaine avant le tournage du cross. Ils comptaient se remettre ensemble sur le tournage mais le fait qu’Adixia ait eu le covid a tout chamboulé leurs plans. C’est sorti pendant le tournage et Adixia a avoué devant TOUT le monde qu’elle était amoureuse de Paga et qu’elle pensait qu’à lui depuis cinq ans. Ca a été une grosse bombe et Paga en a même été hyper bouleversé ».

L’arrivée tardive d’Adixia qui serait en guerre avec Giuseppa a tout chamboulé. Le compte a également précisé: « Quand la prod a vu que Giuseppa se rapprochait de Paga, ils ont rien compris mais vu qu’Adixia mettait du temps à n’être plus détectable au virus, Paga s’est rabattu sur Giuseppa. Je peux vous assurer que leur couple est fake et pas sincère (du côté de Paga du moins). De plus, quand Simona vu ce rapprochement il a pété un cable et a commencé à coucher avec Adixia pour faire chier Giuseppa et Paga et est allé jusqu’à éliminer Paga de l’aventure en duel ».

Quelque chose nous dit que toutes ces informations risquent de tout faire basculer. Croyez-vous à un retour de flammes du couple emblématique ?