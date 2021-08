Alors que la diffusion des « Marseillais VS le reste du monde 6 » approche à grand pas, Luna est mitraillée de questions concernant ses rapports avec Giuseppa. Anciennement amies, la DJette a vidé son sac et ça fait mal ! STAR24 vous raconte tout.

Depuis quelques jours, Paga et Giuseppa ne se cachent plus malgré les critiques reçues sur leur couple. Seulement voilà, sachant qu’il a revu son ex Luna sur le tournage du cross, beaucoup se sont demandés comment elle a réagi en apprenant que sa copine était avec son ex. Lors d’une FAQ sur Instagram, beaucoup lui ont demandé ce qu’elle pensait de tout cela.

LMvsMonde6 : Luna trahie par Giuseppa, elle vide son sac !

Dans un premier temps, celle qui a taclé son ex en chanson a d’abord déclaré: « Je vous explique Giuseppa c’était ma copine. On se connaissait depuis bien avant le tournage, elle m’avait DM en janvier pour faire amie amie avec moi. Je me confiais à elle et vice versa depuis donc avant même ma séparation avec Paga (…) Le jour où on s’est séparé avec Paga, ça a été très brutal (…) On se parlait encore plus parce qu’elle avait vécu des choses similaires avec Simon donc ça rapproche (…) Elle savait que j’avais encore d’énormes sentiments et j’avais beaucoup de mal à avancer malgré que j’essaye au mieux c’est normal on oublie pas un grand amour en un claquement de doigts même si n le voudrait ».

Luna a ensuite ajouté: « La veille du tournage, j’a passé deux heures au téléphone avec elle. Elle m’avait dit qu’elle me soutiendrait quoi qu’il, je lui avais que grâce au cross j’aurai un moyen de parler avec lui et sûrement d’arranger les choses mais sur place ça s’est pas passé comme je le voulais du tout c’était très compliqué. Y’a des choses que je pouvais pas dire qu’elle savait et au final ça l’a bien arrangé que ça ne se sache pas. Au final, ça l’a bien arrangé que ça ne se sache pas. Avant la diff, je ne peux pas aller dans les détails mais ce que je tire de cette leçn c’est de se méfier des gens qui sortent de nulle part et veulent être gentil avec vous sans raison. Il y a toujours quelque chose derrière ».

Quelque chose nous dit que la guerre sera déclarée pendant la diffusion !