Décidément, il semblerait que Loana file un mauvais coton. En effet, la star de télé-réalité vient d’être internée en toute urgence après avoir fait une crise de démence dans la rue. STAR24 vous donne tous les détails.

Quelques jours après son anniversaire, Loana a brisé le silence en accusant son ancien compagnon de l’avoir violentée. « Vous voulez vraiment la vérité voilà je commence en avoir marre de vos vos spéculations, de lire ou voir partout que je me drogue , que je prends trop de médicaments , que je vais pas bien , ET BIEN OUI je vais pas bien je vais montrer pourquoi.. parce que lui héros Fred Cauvin n’est pas celui que vous croyez (…) Fred a eu quelques mois de sursis et une mesure d’éloignement jusqu’au mois de juin.. Pervers narcissique qu’il est forcément il m’a encore sorti les plus belles phrases qu’on peut entendre qu’on veut entendre il est redevenu mon ami et voilà ce qui s’est passé deux jours avant mon anniversaire et justement pour éviter que je fasse la fête dont je rêvais depuis plusieurs mois avec mes amis , dont je n’ai osé appeler personnes pour annuler et je suis sure que personne n’a pas compris pourquoi et je m’en excuse 😔 (…) il m’a frappé et hurler dessus sans s’arrêter 1 MINUTE !!! UN ENFER QUE J’AVAIS JAMAIS VÉCU D’UNE TELLE VIOLENCE SUR AUTANT DE TEMPS J’AURAI PRÉFÉRÉ MOURIR JE ME CACHAIS DANS TOUTES LES PIÈCES LES COINS EN PRIANT QU’IL S’ARRÊTE JE LUI DISAIS MÊME OUI LORSQU’IL ME DISAIT QUE J’ÉTAIS QU’UNE CONNASSE POUR QU’IL SOIT CONTENT !!! mon teint était blafard à cause du fond de teint que j’ai mis pour dissimuler les coquarts que j’avais, et que je voulais éviter que vous voyez !! donc avant de spéculer, de penser à des choses idiotes mauvaises connes et insidieuses essayez déjà de comprendre et de savoir la vérité .. je comprends maintenant les femmes battues .. pourquoi est-ce qu’elles restent dans le silence : pour éviter la connerie et l’incompréhension des autres… » a ainsi révélé celle qui a été clashée par Cindy Lopez dans un post supprimé depuis sur Instagram.

Après avoir divisé la Toile en s’affichant nue pour humilier son ex, l’état de Loana a encore plus inquiété aujourd’hui. Selon StarMag, la star de Loft Story aurait été transportée à l’hôpital Bichat dans le 18e arrondissement de Paris. Aperçue dans la rue par plusieurs sources, elle serait « complètement déboussolée » et à la recherche de son chien. Loana aurait même « abusé de substances illégales » au point de faire une crise de démence jusqu’à « exhiber sa poitrine sur la voie publique ».

Alors qu’elle a été transférée dans un hôpital, la police serait également intervenue et aurait perquisitionné son appartement dans lequel des substances illicites ont été retrouvées. Des rebondissements plutôt inquiétants donc.

