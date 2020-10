Après avoir révélé qu’elle avait été tabassée par son ex Fred Cauvin durant son anniversaire, Loana a complètement pété les plombs et a même dévoilé des photos d’elle topless pour se venger. Mais cela n’a été que le début de sa descente aux enfers. STAR24 vous en dit plus sur son hospitalisation.

Loana ne va pas bien du tout et les preuves s’accumulent. Il y a quelques jours, elle a été aperçue dans un état inquiétant dans la rue. Selon nos confrères de StarMag, elle aurait été transportée à l’hôpital Bichat dans le 18e arrondissement de Paris. Tout serait parti du fait que des passants l’aient vue « complètement déboussolée » et à la recherche de son chien. Loana aurait même « abusé de substances illégales » au point de faire une crise de démence jusqu’à « exhiber sa poitrine sur la voie publique ».

Hospitalisée depuis, des détails concernant ses soins ont été dévoilés. Toujours selon le média, Loana ne peut pas encore recevoir de visites de ses proches et est même privée de son portable même si elle peut les joindre avec le téléphone de l’établissements. « Son état est fluctuant. Elle peut avoir des conversations sensées puis soudainement tenir des propos incohérents. Elle est fragile car le sevrage et le manque commencent à se faire ressentir. En parallèle on lui administre un traitement très puissant ».

Loana est actuellement soignée pour troubles bipolaires et schizophrènes. Elle doit prendre un lourd traitement qui a des effets indésirables et l’ancienne bimbo n’est plus obligée d’être dans un lit de contentions même si elle peut en sortir sous surveillance. « Il lui faudra du temps pour retrouver la sérénité. Loana se dit ‘soulagée’ d’être prise en charge dans cet établissement où elle se sent en sécurité. Elle a désormais besoin de temps pour elle, se reposer et revenir en meilleure santé« , a confié son amie Sylvie Ortega Munos.

Nous lui souhaitons un bon rétablissement.

