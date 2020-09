Cela fait maintenant plusieurs mois que Loana inquiète ses fans. Il est vrai qu’elle a disparu durant un bon moment. Quelques jours après avoir pris la parole pour son anniversaire, la belle blonde a livré un récit accompagné d’images glaçantes concernant la violence venant de son ex.

Malgré les années qui passent, les internautes gardent une profonde affection pour Loana et s’inquiètent rapidement pour elle. Cela a été le cas le jour de son anniversaire lorsqu’elle a affiché une petite mine pour remercier tout le monde. Mais depuis plusieurs minutes, ce sont les images du corps et du visage tuméfiés de Loana qui affolent la Toile. En effet, celle qui a été clashée par Cindy Lopez a avoué avoir été tabassée par son ex compagnon Fred Cauvin.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Loana 👑 (@loana_karesdanje) le 6 Sept. 2020 à 9 :38 PDT

Tout d’abord, Loana a commencé par déclarer: « Vous voulez vraiment la vérité voilà je commence en avoir marre de vos vos spéculations, de lire ou voir partout que je me drogue , que je prends trop de médicaments , que je vais pas bien , ET BIEN OUI je vais pas bien je vais montrer pourquoi.. parce que lui héros Fred Cauvin n’est pas celui que vous croyez, déjà en février les journaux et les médias ( presse et télé : quelle honte !!!!! ) ont affirmé que j’avais de la drogue ( que je me rappelle : 150 cachets d’extasys et 200g de poudre de Flackka équivalent de là cocaïne : ) IMAGINEZ-VOUS 2MN LA QUANTITÉ !!!! C’EST COMPLÈTEMENT ABSURDE ET SURTOUT … MÊME PAS LE PLUS GROS DES DEALERS N’A PAS CELA chez lui, ) chez moi, délations fausses forcément , il ne l’a dit à la police que pour qu’ils fassent en une perquisition et détourner le fait qu’ils n’ont rien trouvé d’autre que des hématomes sur mes bras que justement Fred m’avez fait la veille et donc c’est pour ça qu’il avait inventé cette histoire pour justement éloigner les soupçons sur autre chose chez moi je le le répète il n’y avait rien du tout malgré un chien cynophile et la brigade qui ont fouillé des heures .. Au contraire ils m’ont conseillé de porter plainte pour coups et blessure et on été remarquable après avoir compris.. Fred a eu quelques mois de sursis et une mesure d’éloignement jusqu’au mois de juin.. Pervers narcissique qu’il est forcément il m’a encore sorti les plus belles phrases qu’on peut entendre qu’on veut entendre il est redevenu mon ami et voilà ce qui s’est passé deux jours avant mon anniversaire et justement pour éviter que je fasse la fête dont je rêvais depuis plusieurs mois avec mes amis , dont je n’ai osé appeler personnes pour annuler et je suis sure que personne n’a pas compris pourquoi et je m’en excuse 😔 ».

Avant de poursuivre: « .. voilà vous allez savoir pourquoi est-ce que j’ai une mauvaise voix (sur la vidéo que j’ai publié quelques jours après mon anniversaire ) parce que j’étais aphone à force d’avoir hurlé «ARRÊTE DE ME FRAPPER » durant 4 heures, il m’a frappé et hurler dessus sans s’arrêter 1 MINUTE !!! UN ENFER QUE J’AVAIS JAMAIS VÉCU D’UNE TELLE VIOLENCE SUR AUTANT DE TEMPS J’AURAI PRÉFÉRÉ MOURIR JE ME CACHAIS DANS TOUTES LES PIÈCES LES COINS EN PRIANT QU’IL S’ARRÊTE JE LUI DISAIS MÊME OUI LORSQU’IL ME DISAIT QUE J’ÉTAIS QU’UNE CONNASSE POUR QU’IL SOIT CONTENT !!! mon teint était blafard à cause du fond de teint que j’ai mis pour dissimuler les coquarts que j’avais, et que je voulais éviter que vous voyez !! donc avant de spéculer, de penser à des choses idiotes mauvaises connes et insidieuses essayez déjà de comprendre et de savoir la vérité .. je comprends maintenant les femmes battues .. pourquoi est-ce qu’elles restent dans le silence : pour éviter la connerie et l’incompréhension des autres…. ».



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Loana 👑 (@loana_karesdanje) le 17 Sept. 2020 à 4 :48 PDT

Espérons que cette fois-ci, elle saura se débarrasser de son ex…

