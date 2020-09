Cela fait maintenant plusieurs jours que la guerre est déclarée entre Loana et son ex Fred Cauvin. Prête à tout pour se venger, l’ancienne bimbo a décidé de marquer le coup… en se dévoilant totalement nue. De là, la Toile a vu rouge. STAR24 vous raconte tout.

Quelques jours après son anniversaire, Loana brisait le silence après avoir posté une inquiétante vidéo. Dans un long post accompagné de photos de ses blessures, la gagnante de Loft Story révélait avoir été battue par son ancien compagnon avec qui elle vit une relation plutôt toxique et en dent de scie depuis de nombreuses années.

Seulement voilà, de son côté, Fred Cauvin a décidé de défendre sur les réseaux sociaux à sa façon mais aussi en prenant la parole sur le plateau de Touche pas à mon poste. A cette occasion, l’homme a dénoncé les addictions de celle qui a été clashée par Cindy Lopez mais également d’autres détails humiliants pour prouver qu’elle voulait simplement le nuire.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Loana 👑 (@loana_karesdanje) le 27 Sept. 2020 à 7 :55 PDT

Et il semblerait que la guerre soit toujours au goût du jour entre Loana et son ex. Après avoir posté plusieurs photos de son ex pour se moquer de lui, celle qui a longtemps disparu d’Instagram a posté une photo d’elle… totalement nue. Ce selfie est accompagné du message suivant: « Il me trouvait moche et ideusev?? Une clocharde droguee. Vous en pensez quoi ?? ».

Seulement voilà, cette publication n’est pas bien passée et les internautes n’ont pas hésité à lui faire savoir puisque l’on a pu lire des commentaires tels que: « Euhhh c est une blague la ? », « Mais pourquoi tu te mets nue loana ??? Tu n’as rien a prouver mince enlève cette photo tu te salie pour rien la tu vaux mieux que ça 🙏 » et « Vraiment reprend ta vie en main tu es une très belle femme courageuse laisse derrière toi tous ça fonce la vie continue ». Ou encore: « Elle est sûrement piratée c est pas possible !!! ».

Est-elle allée trop loin selon vous ?

