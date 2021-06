Actrice, chanteuse et désormais maman, Louane en a fait du chemin. Depuis un bon moment, l’ancienne candidate de The Voice a le droit à une vague de critiques sur son physique surtout depuis qu’elle a donné naissance à sa fille Esmée. Au cours de son passage dans C à vous, elle est revenue sur les attaques grossophobes dont elle est victime. STAR24 vous propose de découvrir sa réaction.

Ce lundi 21 juin 2021, Louane et Yseult étaient invitées dans l’émission C à vous sur France 5. Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe ont montré des images de Fabien Lecoeuvre qui avait critiqué la chanteuse Hoshi sur son physique. La belle blonde qui pourrait se mettre dans le rap game a réagi à sa façon et a déclaré: « Honnêtement, à aucun moment je suis arrivée (sur le plateau de The Voice 2 sur TF1, ndlr) en disant que j’étais mannequin (…) Je ne peux pas dire que ça ne me touche pas, ce serait faux mais ça ne me touche pas longtemps ».

Louane touchée par les attaques grossophobes ? Elle s’adresse aux haters

Bientôt de retour dans une série signée TF1, Louane a ensuite affirmé qu’elle plaignait surtout les haters au final. L’actrice de La famille Bélier qui s’est confiée sur les coulisses concernant ses rapports avec sa mère décédée a déclaré: « Après, moi, je suis triste pour les gens qui passent leur temps à faire ça. C’est un problème. Il y a tellement de choses pour être heureux dans la vie plutôt que de descendre quelqu’un (…) Honnêtement, c’est un long parcours, mais je m’aime de plus en plus. Je suis très contente de m’aimer ! Tu ne m’aimes pas ? Ce n’est pas grave, on ne va pas faire notre vie ensemble ! ».

Déjà interviewée à ce sujet par Simone, Louane est revenue sur les critiques concernant son corps et a confié: « Quoi que je fasse, je serai toujours jugée sur mon corps, sur mon physique et sur mon apparence (…) il faut avoir les épaules et être bien entourée quand on rentre dans ce milieu-là, particulièrement jeune (…) Il y a des jours où j’en ai rien à faire et où ça se passe très bien, et il y a des jours où je vais avoir une petite avalanche de merde sur la tête et où je ne vais pas être bien pendant quelques minutes ».