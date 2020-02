Louis Tomlinson veut qu’on lui foute la paix ! Interrogé à plusieurs reprises sur les disparitions de sa petite sœur et de sa mère, le jeune papa n’en peut plus. D’ailleurs, il l’a bien fait comprendre en s’en prenant à un journaliste sur Twitter. STAR24 vous donne tous les détails.

Actuellement en pleine promotion pour son retour musical, Louis Tomlinson n’est pas content et il l’a fait comprendre. Le motif ? L’ancien acolyte de Harry Styles ne souhaite plus qu’on lui parle de sa mère et de sa petite sœur. Souvenez-vous, les années 2016 et 2019 ont été compliquées pour la star britannique qui a perdu deux femmes de sa vie. Toujours en plein deuil, il n’a pas apprécié que les journalistes de BBC Breakfast remettent le sujet sur le tapis.

De ce fait, Louis Tomlinson a poussé un violent coup de gueule et a annoncé qu’il ne reviendrait plus. Lorsque le journaliste Dan Walker lui a demandé pourquoi il est énervé. « J’étais en colère car vous avez continué à me poser des questions sur mon chagrin. Il va sans dire combien il est difficile de perdre deux personnes si proches de moi. Ce que je demande, c’est qu’on respecte ma décision de ne pas vouloir être questionné pendant les interviews sur ce sujet sensible (…) J’ai la chance d’avoir ce côté créatif pour parler du deuil, mais cela ne vous donne pas le droit d’en parler à des fins de commérages. »« , a-t-il tweeté.

I was upset that you continued to ask me about my grief. It goes without saying how hard it is to lose both people so close to me. The least I ask is that you respect my decision of not wanting to be asked in interviews about something so painfull. — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) February 3, 2020

Face à sa colère, le journaliste a tenu à calmer le jeu et a lâché: « Salut Louis. Nous t’avons posé des questions sur la chanson sur ta maman présente sur ton nouvel album. Nous savons que c’est douloureux, c’est pourquoi nous ne nous y sommes pas arrêtés. Aucune intention de te contrarier ou de faire des commérages à ce sujet. Ce n’est pas notre style.«

Pas sûr que cela suffise pour les réconcilier…

