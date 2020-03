Le 2 mars dernier, Nabilla Vergara faisait ses premiers pas en tant qu’animatrice avec « Love Island ». Malheureusement, le tournage a dû être interrompu à cause du Coronavirus. De ce fait, la finale a eu lieu plus tôt que prévu et c’est Tristan et Angèle qui en sont ressortis gagnants. D’ailleurs, les tourtereaux se sont confiés sur leur avenir.

En plus d’être toujours en couple, Tristan et Angèle sont les heureux grands gagnants de Love Island. Mais comment vivent-ils leur retour en France ainsi que leur relation en cette période de confinement ? « La production avait tout calculé pour prendre les billets de train et d’avion. Ils les ont pris pour qu’on rentre dans notre maison respective. On n’a donc pas trop eu le choix (…) Pour des mesures de sécurité, ils étaient obligés de nous renvoyer chez nous (…) Je pense que ça aurait été mieux à deux que seul chacun de notre côté », ont expliqué les amoureux à nos confrères de Purebreak.

Accusés d’être un faux couple, Angèle a répondu aux attaques de Marvin. Ainsi la chérie de Tristan a déclaré: « Avec Marvin, on a eu des conflits dans l’aventure à cause des histoires avec Raynande et Luna. On n’a jamais crevé l’abcès, même après notre retour. Du coup, on s’envoyait pas mal de pics sur les réseaux sociaux, c’était tendu. Parler de nous était un peu une manière pour lui de détourner l’attention. Il a un peu joué sur le fait qu’on a eu beaucoup de disputes avec Tristan, mais c’est faux, nous ne sommes pas un faux couple. D’ailleurs, j’ai eu Marvin au téléphone, on a bien parlé. On s’est enfin expliqué et ça c’est arrangé. Ce n’est pas quelqu’un que je déteste, c’est plus une histoire de malentendus ».

En tout cas, Tristan et Angèle sont le premier couple de l’aventure et comptent bien rester ensemble après tout cela. Que pensez-vous d’eux ?

