Dès les premiers épisodes des Princes de l’amour 7, Emma a fait sensation face à son prince Nicolas. Malheureusement, malgré leur relation, les deux candidats n’ont pas fini ensemble. Lors d’un question/réponse posté sur Youtube, l’ennemie jurée de Safia Alba a pris la parole sur le sudiste et Thibaut !

Il y a quelques semaines, Thibaut et Emma semaient le doute quant à leur relation. De là, la belle blonde a profité de sa vidéo pour confirmer qu’elle était bel et bien en couple avec lui. Juste avant de le préciser, elle a déclaré: « On a passé de bons moments ensemble (…) On prend notre temps (…) Depuis la vidéo, on est ensemble ». D’ailleurs, ils ne se cachent plus sur les réseaux sociaux et les internautes adorent les voir ensemble. Vont-ils poster leur première photo de couple pour la saint Valentin ? Affaire à suivre.

Lors de cette vidéo, la belle blonde est régalement revenue sur le cas Nicolas. Ainsi, Emma a lâché: « Pour moi au début, il avait une démarche sincère. Mais il s’est pris dans l’élan du tournage (…) Quel homme n’est pas charo de nos jours ? Pour moi, je ne saurais jamais mais je ne pense pas qu’il était sincère vers la fin (…) Je ne regrette pas de l’avoir choisi parce que c’est une personne qui valait le coup de connaître… au début (…) Je n’ai plus envie de parler à Nico. Il m’a énormément déçu ». Pas sûr que cela fasse plaisir au principal concerné. Et pour cause, la jeune femme a avoué avoir mal vécu son élimination parce qu’elle l’avait beaucoup apprécié. Elle ne s’attendait vraiment pas à être éliminée. Mais bon, il semblerait que ce soit un mal pour un bien puisqu’elle a pu rencontrer Thibaut lors de cette aventure.

Que pensez-vous des propos de la candidate ? Aimeriez-vous retrouver Emma et Thibaut dans un autre programme à deux ?

Dès les premiers épisodes des Princes de l’amour 7, Emma a fait sensation face à son prince Nicolas. Malheureusement, malgré leur relation, les deux candidats n’ont pas fini ensemble. Lors d’un question/réponse posté sur Youtube, l’ennemie jurée de Safia Alba a pris la parole sur le sudiste et Thibaut !

Il y a quelques semaines, Thibaut et Emma semaient le doute quant à leur relation. De là, la belle blonde a profité de sa vidéo pour confirmer qu’elle était bel et bien en couple avec lui. Juste avant de le préciser, elle a déclaré: « On a passé de bons moments ensemble (…) On prend notre temps (…) Depuis la vidéo, on est ensemble ». D’ailleurs, ils ne se cachent plus sur les réseaux sociaux et les internautes adorent les voir ensemble. Vont-ils poster leur première photo de couple pour la saint Valentin ? Affaire à suivre.

Lors de cette vidéo, la belle blonde est régalement revenue sur le cas Nicolas. Ainsi, Emma a lâché: « Pour moi au début, il avait une démarche sincère. Mais il s’est pris dans l’élan du tournage (…) Quel homme n’est pas charo de nos jours ? Pour moi, je ne saurais jamais mais je ne pense pas qu’il était sincère vers la fin (…) Je ne regrette pas de l’avoir choisi parce que c’est une personne qui valait le coup de connaître… au début (…) Je n’ai plus envie de parler à Nico. Il m’a énormément déçu ». Pas sûr que cela fasse plaisir au principal concerné. Et pour cause, la jeune femme a avoué avoir mal vécu son élimination parce qu’elle l’avait beaucoup apprécié. Elle ne s’attendait vraiment pas à être éliminée. Mais bon, il semblerait que ce soit un mal pour un bien puisqu’elle a pu rencontrer Thibaut lors de cette aventure.

Que pensez-vous des propos de la candidate ? Aimeriez-vous retrouver Emma et Thibaut dans un autre programme à deux ?