Emma et Thibaut se sont rencontrés sur le tournage des « Princes de l’amour 7 » en tant que prétendants. Seulement voilà, les deux candidats ne sont pas repartis avec leurs princes et princesses. Mais il semblerait qu’ils ne soient pas repartis bredouilles pour autant puisqu’ils se sont rapprochés.

Il y a quelques jours, Emma et Thibaut confirmaient leur rapprochement au cours d’une interview accordée à Sam Zirah. « On se rapproche, on s’aime vraiment bien. J’aime bien les deux mais ce n’est pas la même relation – physiquement c’est mon style (…) maintenant j’aime bien le fait que même s’il est proche de Safia, sans prendre parti il a beaucoup été là pour moi. Il est très posé en fait, c’est comme le début avec Nicolas. On rigole bien (…) cela a été petit à petit (…) même nos amis ne sont pas au courant » ont confié les deux anciens prétendants des Princes et des Princesses de l’amour 3.

Depuis, les internautes sont à l’affût et se demandent ce qu’il en est entre Emma et l’ancien candidat de Richissitude. Aperçus en booking ensemble, ils ont réussi à passer beaucoup de temps ensemble depuis malgré la distance qui les sépare. Chose qui confirme petit à petit qu’ils sont en couple. D’ailleurs, Thibaut a posté une vidéo où il est à deux doigts de l’embrasser. Mais également un message où il dit que Emma lui manquait déjà.

Bon et bien peu de doute possible désormais. Celui qui se faisait surnommer Mister M dans les Princes de l’amour 7 aurait trouvé sa princesse. Maintenant, nous attendons que Thibaut et Emma officialisent enfin. En tout cas chez STAR24, on valide totalement le binôme et on trouve qu’ils forment un très beau couple.

Pour rappel, Milla Jasmine a quitté l’aventure en étant fiancée à Mujdat. Quant à Nicolas, il est reparti avec Leya dont il est désormais séparé.

Emma et Thibaut se sont rencontrés sur le tournage des « Princes de l’amour 7 » en tant que prétendants. Seulement voilà, les deux candidats ne sont pas repartis avec leurs princes et princesses. Mais il semblerait qu’ils ne soient pas repartis bredouilles pour autant puisqu’ils se sont rapprochés.

Il y a quelques jours, Emma et Thibaut confirmaient leur rapprochement au cours d’une interview accordée à Sam Zirah. « On se rapproche, on s’aime vraiment bien. J’aime bien les deux mais ce n’est pas la même relation – physiquement c’est mon style (…) maintenant j’aime bien le fait que même s’il est proche de Safia, sans prendre parti il a beaucoup été là pour moi. Il est très posé en fait, c’est comme le début avec Nicolas. On rigole bien (…) cela a été petit à petit (…) même nos amis ne sont pas au courant » ont confié les deux anciens prétendants des Princes et des Princesses de l’amour 3.

Depuis, les internautes sont à l’affût et se demandent ce qu’il en est entre Emma et l’ancien candidat de Richissitude. Aperçus en booking ensemble, ils ont réussi à passer beaucoup de temps ensemble depuis malgré la distance qui les sépare. Chose qui confirme petit à petit qu’ils sont en couple. D’ailleurs, Thibaut a posté une vidéo où il est à deux doigts de l’embrasser. Mais également un message où il dit que Emma lui manquait déjà.

Bon et bien peu de doute possible désormais. Celui qui se faisait surnommer Mister M dans les Princes de l’amour 7 aurait trouvé sa princesse. Maintenant, nous attendons que Thibaut et Emma officialisent enfin. En tout cas chez STAR24, on valide totalement le binôme et on trouve qu’ils forment un très beau couple.

Pour rappel, Milla Jasmine a quitté l’aventure en étant fiancée à Mujdat. Quant à Nicolas, il est reparti avec Leya dont il est désormais séparé.