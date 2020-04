Juste avant la Saint Valentin, Emma officialisait sa relation avec Thibaut. Les deux candidats s’étaient rencontrés sur le tournage des « Princes et des Princesses de l’amour 3 » où ils étaient prétendants. Malheureusement, leur histoire fait aujourd’hui partie du passé et ne s’est pas très bien finie. Explications.

De l’amour à la haine, il n’y a qu’un pas et ce n’est pas Emma qui dira le contraire. En couple durant plusieurs mois avec Thibaut, c’est complètement effondrée qu’elle s’est livrée sur les coulisses de cette séparation. « J’ai le cœur lourd, je voulais pas en arriver à là, parce que je sais pertinemment que dans la situation dans laquelle on vit, il y a bien pire. Mais au bout d’un moment je peux pas cacher ça ! (…) Je pense ne pas être la seule dans cette situation. Je parle vraiment au nom de toutes les personnes qui peuvent être victimes de manipulation » a-t-elle commencé par lâcher.

Mais la belle blonde ne s’est pas arrêtée là et a ensuite ajouté: « Notre relation n’a pas été toute rose, (…) mais j’y croyais à notre relation, j’avais des sentiments. Je pensais que ça allait évoluer (…) Le confinement arrive, monsieur veut prendre ses distances. (…) Il sait plus où il en est. Je lui laisse du temps. Et ça fait un mois que j’ai plus de nouvelles ! Un mois dans le doute ! Un mois que je me torture l’esprit ! Il me dit qu’il va m’appeler, mais il m’a pas appelé. Il me garde de côté ! Moi ça m’a brisé le cœur, de voir que mon normalement mec, pendant toute la relation, était en train de chiner à droite et à gauche ! À parler à plein de meufs ! Mais quel respect du couple as-tu pu avoir ?! (…) Mais tout ça c’était pour le buzz ! (…) Tu ne mérites pas ! ».

Ni une ni deux, l’ex de Fidji Ruiz a pris la parole à son tour et c’est violent ! « Une rupture comme ça, arrive dans tous les couples dans le monde. Mais parce que tu as 223k followers, tu as voulu faire de notre rupture, un spectacle. J’ai de la peine de te voir pleurs, mais j’ai pitié du cinéma et des mensonges dont tu es capable. (…) C’est la fin d’une histoire inutile d’alerter la terre entière, tout le monde s’en fout surtout en ces temps difficiles. Va donc faire un TikTok » a-t-il déclaré.

Aie, ça pique !

