L’heure de l’arrivée de Hilona dans les Princes de l’amour 7 est enfin venue. A cette occasion, la jeune femme a fait le point sur son mood avant l’aventure mais également son histoire passée avec Paga. D’ailleurs, comment ont-ils rompu ? La candidate est enfin sortie de son silence à ce sujet.

Il y a quelques jours, Hilona acceptait de nous révéler les raisons de sa participation aux Princes de l’amour 7. Ainsi, la gagnante de Moundir et les apprentis aventuriers 4 nous a expliqué: « Parce que dans la vie de tous les jours, je ne le cherche pas. J’ai très peur de l’amour. Surtout depuis mon histoire avec Paga. Du coup, j’étais très fermée. J’étais incapable de parler avec un garçon (…) Peut-être que ça allait me sortir de mon confort et m’aider à tourner plein de pages. ».

En parlant du sudiste, Hilona n’a pas la même version que lui concernant leur séparation. C’est ce qu’elle a expliqué à nos confrères de Télé-Loisirs.« De retour en France, on s’est séparés. Il m’a trompé. J’ai continué ma vie sans lui et on m’a proposé les Princes et les Princesses de l’amour 7, j’ai accepté (…) Paga n’a aucun problème avec moi. Moi non plus, mais je n’ai plus grand chose à lui dire. Pour ma part, c’est très froid. Je n’ai pas apprécié ce qu’il a fait, mais je n’ai pas de haine envers lui. Ça peut arriver à tout le monde, mais c’est du passé. Aujourd’hui, je suis en couple avec Julien Bert alors même par respect pour lui, je préfère ne pas parler à Paga », a-t-elle confié.

S’il faudra attendre encore quelques épisodes avant de voir le début du couple formé par Julien Bert et Hilona, sachez que les deux tourtereaux filent toujours le parfait amour à l’heure actuelle. D’ailleurs, ils vivent ensemble et ont adopté un chien. Récemment, ils ont même rencontré leurs parents. C’est donc du sérieux !

L’heure de l’arrivée de Hilona dans les Princes de l’amour 7 est enfin venue. A cette occasion, la jeune femme a fait le point sur son mood avant l’aventure mais également son histoire passée avec Paga. D’ailleurs, comment ont-ils rompu ? La candidate est enfin sortie de son silence à ce sujet.

Il y a quelques jours, Hilona acceptait de nous révéler les raisons de sa participation aux Princes de l’amour 7. Ainsi, la gagnante de Moundir et les apprentis aventuriers 4 nous a expliqué: « Parce que dans la vie de tous les jours, je ne le cherche pas. J’ai très peur de l’amour. Surtout depuis mon histoire avec Paga. Du coup, j’étais très fermée. J’étais incapable de parler avec un garçon (…) Peut-être que ça allait me sortir de mon confort et m’aider à tourner plein de pages. ».

En parlant du sudiste, Hilona n’a pas la même version que lui concernant leur séparation. C’est ce qu’elle a expliqué à nos confrères de Télé-Loisirs.« De retour en France, on s’est séparés. Il m’a trompé. J’ai continué ma vie sans lui et on m’a proposé les Princes et les Princesses de l’amour 7, j’ai accepté (…) Paga n’a aucun problème avec moi. Moi non plus, mais je n’ai plus grand chose à lui dire. Pour ma part, c’est très froid. Je n’ai pas apprécié ce qu’il a fait, mais je n’ai pas de haine envers lui. Ça peut arriver à tout le monde, mais c’est du passé. Aujourd’hui, je suis en couple avec Julien Bert alors même par respect pour lui, je préfère ne pas parler à Paga », a-t-elle confié.

S’il faudra attendre encore quelques épisodes avant de voir le début du couple formé par Julien Bert et Hilona, sachez que les deux tourtereaux filent toujours le parfait amour à l’heure actuelle. D’ailleurs, ils vivent ensemble et ont adopté un chien. Récemment, ils ont même rencontré leurs parents. C’est donc du sérieux !