Cela fait maintenant plusieurs mois que Julien Bert et Hilona filent le parfait amour. D’ailleurs, les deux tourtereaux qui ont été cambriolés favorisent leur relation plutôt que les tournages à venir. Mais sont-ils prêts à s’unir pour le meilleur et pour le pire ? Ils ont donné la réponse au cours d’une interview accordée à nos confrères de Gossip Room.

Malgré le confinement, c’est toujours tout love entre Hilona et Julien Bert. Et ce, même si le papa de la candidate menace étrangement son beau fils. C’est d’ailleurs, l’ancien coureur de jupons qui songe le plus au mariage comme l’a balancé sa chérie qui a déclaré: « Je n’y ai jamais pensé, c’est toi qui me parle de ça tout le temps. Vous savez ce qu’il fait ? Je lui ai dit que moi je ne voulais pas me marier, et lui me dit qu’on pourrait quand même se marier et tout… Toutes les cinq minutes quand on part quelque part, à Monaco, à Bali, de partout quand on est partis à chaque fois il disait de faire gaffe parce qu’il allait me demander »

En ce qui concerne la question du bébé, la chérie de Julien Bert a ajouté: « Une fois j’y ai pensé, j’avoue. En fait je suis balance et il y a ma tête qui me dit pourquoi pas, il y a des gens qui restent 15 ans ensemble et d’autres qui au bout de six mois se séparent… Tu ne sais pas si tu vas rester toute ta vie, tu ne peux pas savoir si c’est le temps qui compte. Et puis il y a des matins où je me lève et je me dis que ça ne va pas, que je n’ai même pas passé l’été avec lui pour savoir s’il va préférer faire la fête avec les fratés » !

A suivre donc !

