Oubliez le Julien Bert coureur de jupons, c’est un nouvel homme depuis qu’il a craqué pour Hilona. En couple depuis le tournage des Princes de l’amour 7, le couple a fini l’année ensemble. L’occasion pour l’ex d’Aurélie Dotremont de faire le bilan de son année. STAR24 vous raconte tout.

Julien Bert est connu pour son passé de Dom Juan. Mais tout cela est derrière lui. Prêt à arrêter la télé-réalité par amour, il s’est rangé pour Hilona. A l’occasion du nouvel an, le jeune homme vient de lui faire une magnifique déclaration sur Instagram. « J’espérais qu’une chose cette année , c’était de trouver l’amour , le bonheur et une stabilité et c’est tout ce que tu m’apportes chaque jour , je sais que c’est toi qu’il manquait à ma vie . Je t’aime du plus profond de mon cœur , merci d’être toi @hilonagos_off ❤️ », a-t-il écrit.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julien Bert (@julienbert42) le 31 Déc. 2019 à 3 :04 PST

De son côté, Hilona qui pensait qu’entre elle et Julien Bert c’était impossible vient de prouver le contraire. Ainsi, elle a déclaré: « Bonne année mes petit chats! Merci pour tout, merci pour le soutient merci pour les mots d’amours. Merci à toi @julienbert42 d’être la personne que tu es, merci d’être là pour moi et de m’aimer chaque jour, je t’aime de tout mon être, l’année 2019 ce fini avec toi et 2020 commence parfaitement bien dans tes bras ❤️ une bonne année à tous! Merci aussi à tout mes amis d’être là ce soir, je vous aimes plus fort que tout @jordykessaci @kamyboubou @ambrinebnm @nolwenngds_ @pamela_zahia ❤️. Merci à @byhela__ pour cette magnifiQue veste ❄️👌 »

En tout cas, Hilona et Julien Bert sont trop mignons ensemble, on adore ! D’ailleurs, nous ne sommes pas les seuls puisque les internautes leur font remarquer. Ils font partie des couples issus de la télé-réalité les plus appréciés actuellement. Pourvu que cela dure entre les deux candidats.

