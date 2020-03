Juste avant l’épisode final des Princes et Princesses de l’amour 3, Julien Guirado et Marine El Himer se sont fiancés. Et si le jeune homme qui prend toujours la défense de sa chérie, il vient de semer le doute quant à leur situation actuelle. En effet, certains se demandent s’ils ne sont pas séparés. On vous explique pourquoi.

Il y a quelques semaines, Julien Guirado se confiait sur sa relation avec Marine El Himer et prêt à tout arrêter pour elle au micro de Téléstar: « L’amour, c’est quelque chose qui me fait peur donc on a un peu flirté au départ, sans prendre de grands engagements parce qu’elle et moi, nous avons beaucoup souffert. On a deux gros caractères : on peut s’aimer en « forfait illimité » comme on peut se détruire. Mais il y a de vrais sentiments, choses que dans les derniers programmes il n’y a jamais eues (…) Elle ne rentre pas dans les cases. Elle a un côté « j’emmerde tout le monde » qui me plaît. J’ai vu beaucoup de filles faire trop attention à ce qu’elles font, Marine, elle s’en fout, elle ne fait que ce qu’elle veut. On a un peu le même caractère, c’est un peu moi au féminin. Parfois, ça fait peur mais c’est ce qui attire le danger (…) Moi, je suis prêt à arrêter par amour pour Marine ».

Mais aujourd’hui, tout ne serait pas rose entre les deux fiancés. « Elles veulent qu’on les respecte mais c’est des tchoins dans l’âme. Les amis un conseil faites votre vie et souciez vous que de vous le reste c’est une perte de temps », a lâché Julien Guirado dans un screen relayé par Aqababe qui s’est demandé ce qu’il se passait entre eux.

Des détails qui sèment le doute, n’est-ce pas ? A votre avis que s’est-il passé entre Julien Guirado et Marine El Himer ?

Juste avant l’épisode final des Princes et Princesses de l’amour 3, Julien Guirado et Marine El Himer se sont fiancés. Et si le jeune homme qui prend toujours la défense de sa chérie, il vient de semer le doute quant à leur situation actuelle. En effet, certains se demandent s’ils ne sont pas séparés. On vous explique pourquoi.

Il y a quelques semaines, Julien Guirado se confiait sur sa relation avec Marine El Himer et prêt à tout arrêter pour elle au micro de Téléstar: « L’amour, c’est quelque chose qui me fait peur donc on a un peu flirté au départ, sans prendre de grands engagements parce qu’elle et moi, nous avons beaucoup souffert. On a deux gros caractères : on peut s’aimer en « forfait illimité » comme on peut se détruire. Mais il y a de vrais sentiments, choses que dans les derniers programmes il n’y a jamais eues (…) Elle ne rentre pas dans les cases. Elle a un côté « j’emmerde tout le monde » qui me plaît. J’ai vu beaucoup de filles faire trop attention à ce qu’elles font, Marine, elle s’en fout, elle ne fait que ce qu’elle veut. On a un peu le même caractère, c’est un peu moi au féminin. Parfois, ça fait peur mais c’est ce qui attire le danger (…) Moi, je suis prêt à arrêter par amour pour Marine ».

Mais aujourd’hui, tout ne serait pas rose entre les deux fiancés. « Elles veulent qu’on les respecte mais c’est des tchoins dans l’âme. Les amis un conseil faites votre vie et souciez vous que de vous le reste c’est une perte de temps », a lâché Julien Guirado dans un screen relayé par Aqababe qui s’est demandé ce qu’il se passait entre eux.

Des détails qui sèment le doute, n’est-ce pas ? A votre avis que s’est-il passé entre Julien Guirado et Marine El Himer ?