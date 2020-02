Après la pluie vient le beau temps. En effet, Julien Guirado et Marine El Himer ont vécu des moments difficiles pour finalement trouver un équilibre. A tel point que le jeune homme a demandé sa chérie en fiançailles. Mais peuvent-ils tout arrêter par amour ?

Ils ne s’en cachent plus : Julien Guirado et Marine El Himer sont fous amoureux. Désormais ensemble et posés, les deux tourtereaux s’imaginent-ils passer à l’étape supérieure ? Ils ont répondu au micro de nos confrères de Public: « On est à un âge où on ne s’engage pas pour rien, c’est sûr, mais le bébé, ce n’est pas pour tout de suite (…) Julien n’est pas prêt du tout. C’est encore un grand gamin. Et puis, on ne fait pas un enfant pour faire des selfies avec, faut pouvoir l’éduquer. C’est une vraie responsabilité ». Des révélations qui ont le mérite d’être clair.

En revanche, une chose est sûre: ils sont à deux doigts de passer un cap dans leur relation. Dans les derniers épisodes des Princes et des Princesses de l’amour 3, Julien Guirado a fait sa demande en fiançailles à Marine El Himer qui a d’ailleurs posté une belle déclaration à son chéri sur Instagram. « En arrivant dans cette aventure j’étais loin d’imaginer une demande en fiançaille de mon prince 👑 Alors certes j’en ai bavé pour en arriver la mais comme on dit plus le combat est dur plus la victoire est belle 💍 @w9officiel A votre avis vais-je accepter la demande de @guira22 ? ♥️ #love #engagement« , a-t-elle écrit. D’ailleurs, le frère de la candidate a commenté cette photo avec un message pour son beau frère et il ne rigole pas. « Je valide fort ❤️❤️ . Ju à toi de joué . Pas d erreur . Je t aime soeurette », a-t-il lâché.

En tout cas, Julien Guirado et Marine El Himer sont adorables on adore !

Après la pluie vient le beau temps. En effet, Julien Guirado et Marine El Himer ont vécu des moments difficiles pour finalement trouver un équilibre. A tel point que le jeune homme a demandé sa chérie en fiançailles. Mais peuvent-ils tout arrêter par amour ?

Ils ne s’en cachent plus : Julien Guirado et Marine El Himer sont fous amoureux. Désormais ensemble et posés, les deux tourtereaux s’imaginent-ils passer à l’étape supérieure ? Ils ont répondu au micro de nos confrères de Public: « On est à un âge où on ne s’engage pas pour rien, c’est sûr, mais le bébé, ce n’est pas pour tout de suite (…) Julien n’est pas prêt du tout. C’est encore un grand gamin. Et puis, on ne fait pas un enfant pour faire des selfies avec, faut pouvoir l’éduquer. C’est une vraie responsabilité ». Des révélations qui ont le mérite d’être clair.

En revanche, une chose est sûre: ils sont à deux doigts de passer un cap dans leur relation. Dans les derniers épisodes des Princes et des Princesses de l’amour 3, Julien Guirado a fait sa demande en fiançailles à Marine El Himer qui a d’ailleurs posté une belle déclaration à son chéri sur Instagram. « En arrivant dans cette aventure j’étais loin d’imaginer une demande en fiançaille de mon prince 👑 Alors certes j’en ai bavé pour en arriver la mais comme on dit plus le combat est dur plus la victoire est belle 💍 @w9officiel A votre avis vais-je accepter la demande de @guira22 ? ♥️ #love #engagement« , a-t-elle écrit. D’ailleurs, le frère de la candidate a commenté cette photo avec un message pour son beau frère et il ne rigole pas. « Je valide fort ❤️❤️ . Ju à toi de joué . Pas d erreur . Je t aime soeurette », a-t-il lâché.

En tout cas, Julien Guirado et Marine El Himer sont adorables on adore !