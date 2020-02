Ils nous l’avaient promis : les épisodes des Princes de l’amour 7 allaient nous surprendre. Aujourd’hui, Julien Bert et Hilona sont toujours en couple. Mais c’était plutôt mal parti entre eux. D’ailleurs, la déclaration de l’ancien « loup » a agité la Toile. Regardez !

Qui l’aurait cru : Julien Bert et Hilona sont en couple. Eh bien, même la jeune femme ne s’imaginait pas finir avec lui un jour. « Avec Julien, on se parlait sur les réseaux mais en mode potes. On rigolait tout le temps ensemble. On s’appelait pendant des heures, on rigolait. On était très proches amicalement. Pour moi, c’était impossible avec Julien, jamais ! Il ne me plaisait pas physiquement, c’était juste quelqu’un de très drôle. On était clairement dans la friendzone (rires) », nous avait-elle confié au moment de sa venue dans les épisodes. Alors forcément lorsque l’ex d’Aurélie Dotremont lui a ouvert son cœur devant la France entière, on peut s’imaginer que tout cela est sûrement un peu fou pour elle. Pour ceux qui auraient loupé ce moment très romantique, nous vous proposons une séance de rattrapages juste en dessous:

D’ailleurs, il n’y a pas que chez STAR24 que ce moment a ému. En effet, de nombreux twittos ont donné leur relation et tous sont fans de Julien Bert et Hilona. Certains ont commenté: « Wesh c le meilleur episode de toute l’histoire de la télé-réalité. C normal je pleuuuree devant la decla de julien à Hilona ? #LPDLA7« et « Par contre je vous le dis direct, malheur si un jour Julien et Hilona se séparent, on s’est trop investis dans cette histoire j’aurai l’impression de vivre une vraie rupture sentimentale, je vous le dis c’est mort maintenant ils sont mariés à la vie à la mort basta #LPDLA7« . Et d’autres : « L’histoire de Bert & Hilona c’est un contre de fée. Princesse Hilona renvoyée par la belle mère (l’agence) pour l’éloigner du Prince Bertus. Mais ce dernier ne se laisse pas faire, court chercher sa princesse à cheval (le van) Ils vécurent heureux & eurent Roro 😂😂 #LPDLA7″ et « Mon dieu Julien qui parle d’hilona c’est clairement le moment le plus mignon de tout la tvr 🥺🥺🥺 #LPDLA7″

Par ailleurs, vous pouvez découvrir les révélations de Kevin Carre le prétendant censuré de Hilona.

