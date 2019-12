Dans les derniers épisodes des Princes de l’amour 7, Laura Lempika se retrouve dans la tourmente. Et pour cause, la jeune femme a reçu une lettre de Nikola Lozina qui veut la retrouver. D’ailleurs, ils se sont expliqués dans une chambre d’hôtel à Barcelone.

Souvenez-vous, juste avant de participer aux Princes et Princesses de l’amour 3, Laura Lempika quittait tout en découvrant une énième infidélité de la part de Nikola Lozina. Mais depuis, les choses sont rentrées dans l’ordre et les deux tourtereaux sont souvent au cœur de rumeurs de grossesse au passage. A l’occasion des rebondissements dans l’aventure, la jeune femme s’est livrée à nos confrères de Télé-Loisirs et a raconté: « Quand l’aventure démarre à Barcelone, je viens juste de me séparer de Nikola. J’ai déménagé en deux jours. Nous n’avons pas eu de discussions ensemble, ça a été très rapide et radical. Je m’étais conditionnée à être très dure, à partir de Marseille rapidement, à refaire ma vie. Je n’avais pas envie de le revoir, de le croiser dans une rue par hasard. Je ne voulais pas faire face à ses potentiels regrets. Et on m’a proposé l’aventure Les Princes de l’amour (…) Je vais être franche. Avant de partir, il m’a bien dit qu’il ne me lâcherait pas. Mais je n’aurais pas pensé qu’il irait aussi loin. Je pensais qu’il allait me laisser vivre l’aventure et revenir au galop après. Mais il est déterminé ce garçon… ».

Concernant sa démarche, elle savait ce qu’elle voulait ou non. Laura Lempika poursuit: « J’étais prête à refaire ma vie, à retomber amoureuse. Mais pas avec ces prétendants là. Ils ont été top mais je pense que ce n’était pas le moment. Mais au final, cette aventure m’a apporté beaucoup de bien à une période où j’étais mal. Cette émission m’a permis de relativiser la situation que je vivais. J’ai pu extérioriser tout cela. Je suis très contente d’avoir participé à cette émission, elle ma permis de montrer le côté sensible que j’avais peut-être perdu au fil des années et des émissions ».

