Dans les derniers épisodes des Princes de l’amour 7, Sebydaddy a choisi d’éliminer Léa Mary malgré leur relation passée. Seulement voilà, s’ils semblent aujourd’hui en bons termes, on ne peut pas en dire pour autant entre elle et Milla Jasmine. STAR24 vous explique pourquoi.

Après le comportement de Léa Mary qui a jeté Aurélia à l’eau dans la piscine, la prétendante de Sebydaddy a été lynchée sur les réseaux sociaux. Un comportement qui n’est pas passé aux yeux de Milla Jasmine à en croire les publications qu’elle a retweeté sur son compte. D’ailleurs, la chérie de Mujdat avait repost ce message là entre autre: « Voilà cette scène montre réellement comment l’harcèlement peut commencer et que les autres autour font les aveugles. Mise à part Milla tout le monde a l’air de trouver ça normal?? ».

Face aux interrogations des internautes concernant ses rapports avec la belle brune, Léa Mary a pris la parole. Ainsi, celle qui a été clashée sur Illan a balancé sur Snapchat: On va parler des retweets de Milla et de comment elle m’a manqué de respect dans Les Princes. D’ailleurs, je ne lui avais pas répondu à mon plus grand regret. Je pense qu’il faut avoir l’esprit ouvert. C’est de la télé. Aurélia, je me suis excusée auprès d’elle face caméra (…) Tout le monde aurait pu faire ça. C’est de la télé, il faut arrêter de me faire passer pour la con*asse de service ». Voilà qui devrait faire taire les mauvaises langues et apaiser certains followers.

En ce qui concerne ses rapports actuels avec son ex, Léa Mary a récemment fait le point lors de son interview avec Sam Zirah. Elle y expliquait qu’elle et son prince s’aimaient toujours très fort même s’ils n’étaient plus ensemble. La jeune femme assume également avoir eu des torts notamment cet été lorsqu’ils ont essayé de recoller les morceaux. Quelques jours avant son entrevue, le King l’aurait bloquée de partout pour finalement revenir sur sa décision… Les feux de l’amour continuent donc ! Qui sait ce que l’avenir leur réserve !

