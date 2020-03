Quelques mois après la fin du tournage des Princes de l’amour 7, Nicolas affirmait que c’est Lysa Rose qui a orchestré toutes leurs retrouvailles. Toutefois, ces révélations ont également fait surgir la vérité concernant sa violence envers la jeune femme. Aujourd’hui chez Sam Zirah, celle qui a déçu son prétendant Julien a enfin pris la parole.

Juste avant le lancement des Princes et des Princesses de l’amour 3, Lysa Rose nous accordait une interview exclusive où elle évoquait les erreurs qu’elle ne voulait plus refaire. « C’est très compliqué parce que ma liste d’exigences est très longue et non exhaustive (rires). D’un autre côté, quand je match avec quelqu’un, ces critères s’envolent très vite. Il me faut quelqu’un de très curieux, ouvert d’esprit comme moi, aventurier. Aujourd’hui, je dirais quelqu’un de jalouse. La jalousie, ce n’est plus possible (…) Dans la rue, je me retournerais plus sur un grand brun. Mais je suis plutôt au feeling », nous avait-elle confié concernant ses exigences.

Après les polémiques concernant les violences conjugales dont elle a été victime à cause de son ex, Lysa Rose a choisi de prendre la parole chez Sam Zirah. « Je me suis créée plus des problèmes qu’autre chose (…) J’y ai cru (…) J’ai voulu y croire (…) Il y a des choses qui ne fonctionnaient (…) On était pas capables de se comprendre », a-t-elle révélé au journaliste. D’ailleurs, ils seraient en plein procès. De plus, les choses auraient été plus graves que de simples gifles comme l’a confié Nicolas. En effet, elle aurait été victime d’une commotion cérébrale et aurait été hospitalisée à cause de tout cela.



Lysa Rose a ajouté: « Il y a eu pas mal de menaces et plein de choses fausses qui ont été dites sur moi ».



