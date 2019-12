Révélée dans l’île de la tentation, Lysa Rose est finalement de nouveau un cœur à prendre… ou presque. Selon Aqababe, la candidate des Princes et des Princesses de l’amour 3 aurait menti sur sa situation amoureuse. STAR24 vous explique tout.

Il y a quelques jours, Lysa Rose nous confiait ses motivations à participer aux Princes de l’amour 7: « Tout simplement parce que l’on m’a contactée sur les réseaux sociaux en fait. J’expliquais que c’était terminé entre Nicolas et moi (…) Je suis quelqu’un de romantique, je me suis dis pourquoi pas si je peux trouver l’amour. Et si non, ça reste une belle aventure humaine (…) Comme toute expérience, j’ai encore appris énormément de choses sur moi. J’en ressors extrêmement grandie. Je ne sais pas si on peut dire une autre Lysa-Rose. Mais en tout cas, j’ai appris à affirmer de manière plus forte certains traits de ma personnalité ».

Seulement voilà, Aqababe vient de faire une incroyable révélation concernant la Belge. Alors que certains internautes reprochent à Lysa Rose de ne pas être assez investie, le blogueur aurait la réponse qui expliquerait ce comportement. En effet, elle serait allée sur le tournage tout en étant déjà en couple à l’extérieur. Et l’heureux élu ne serait pas n’importe qui… Et pour cause, selon une source anonyme proche, il s’agit de Nicolas, son boyfriend de longue date.

A l’instar de ses camarades Milla Jasmine et Laura Lempika, Lysa Rose pourrait repartir en compagnie de son « ex ». Pour le moment, la jeune femme n’a pas encore répondu à la version des faits balancée par Aqababe et illustrée par les screens partagés. Alors qui dit vrai ? Lysa Rose aurait-elle vraiment caché sa relation à la production selon vous ? Si cela se confirme, aucune des princesses de cette saison ne finira avec un prétendant… en tout cas concernant celles qui sont sur la ligne de départ !

