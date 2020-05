Quelques mois après sa participation à l’île de la Tentation avec son ex, Lysa Rose a fait son comeback dans « Les Princes et les Princesses de l’amour ». Face aux réflexions de ses followers, celle qui a déçu l’un de ses prétendants a livré un message touchant. Regardez !

Souvenez-vous, il y a quelques semaines, Lysa Rose se retrouvait au cœur d’une polémique. En effet, la candidate a été accusée d’avoir menti sur sa situation amoureuse sur le tournage des Princes de l’amour 7. Mais plusieurs semaines après, la Belge a rétabli la vérité et a livré un témoignage bouleversant concernant son ex. Mais aujourd’hui, la belle brune est revenue sur certains de ses complexes. Et pour cela, elle n’a pas hésité à poser en tenue d’Eve.

Sous cette publication, Lysa Rose a écrit le message suivant: « Il y a quelques jours j’ai partagé avec vous pour rire ma galère pour prendre une photo « d’instagrameuse. » Et vos réactions m’ont tellement touchées, ça m’a inspiré à poster cette photo, sans retouche. ❤️ Comme vous le savez je trouve ça magnifique les femmes qui n’ont pas peur d’être sexy, qui sont bien dans leurs corps et qui le font pour elles-mêmes. D’ailleurs, j’ai des tonnes de photo que je n’ai jamais posté sur Instagram, alors que je les adores. Avant c’était car j’avais peur de la réaction de mon ex et ensuite c’est car certaines blessures on pris du temps à guérir. Mais les choses ont changés, j’ai repris confiance en moi et je n’ai clairement plus à me cacher. Donc je poste cette photo ici, mais sans aucun filtre ni retouche (j’ai juste augmenté la luminosité). Le but n’est pas de montrer une image lisse et parfaite, vous voyez les boutons que j’avais ce jour là, mes cernes et si mes cuisses étaient visibles vous verriez ma cellulite ou quelques vergetures sur le côté de mes fesses. Le cadre n’est pas parfait non plus, mes cheveux sont emmêlés, la mousse part et on voit même un bout du pommeau de douche à droite. Mon but est juste de poster une photo sur laquelle je m’aime comme je suis, sans maquillage, sans filtre, sans complexe, sans interdit ».

Une démarche qui a été applaudie par ses followers et par nous aussi puisque Lysa Rose est magnifique sans artifices !

