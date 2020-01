Décidément l’histoire d’amour entre Julien Guirado et Marine El Himer n’a pas été de tout repos. Notamment lorsqu’ils ont tenté de renouer sur le tournage des Princes de l’amour 7. Malgré le fait que le candidat l’ait gardé, la jolie brune a pris la décision de s’en aller. Découvrez pourquoi.

Il s’en est passé des choses avant que Julien Guirado et Marine El Himer filent le parfait amour. Alors qu’ils ont passé les fêtes de fin d’année ensemble et se sont affichés ensemble pour le nouvel an, les deux candidats des Princes et des Princesses de l’amour 3 ont connu des moments beaucoup moins joyeux. Notamment sur le tournage puisque la jeune femme a été tellement à bout qu’elle a décidé de quitter le sudiste. De quoi l’anéantir profondément. Seulement voilà, celle qui s’est affichée sexy avec sa soeur jumelle a donné les raisons de cette décision sur Snapchat.

Mais la jeune femme ne s’est pas arrêtée là. En effet, Marine El Himer a également pris la parole sur Instagram où elle a écrit: « Fin d’une belle aventure pour moi 💔 @w9lachaine. Parfois il vaut mieux partir, laisser celui qu’on aime au lieu de rester et de devoir subir une situation qui nous détruit. Quand il n’a plus aucunes raisons de rester, c’est une bonne raison de partir 🌹 #love #w9« . Selon certaines rumeurs de spoil comme par exemple les infos de Aqababe, celle qui a été au cœur d’une polémique va revenir dans l’aventure. Les deux tourtereaux vont même se fiancer et repartir ensemble.

Un véritable électrochoc donc qui aura permis au couple d’être enfin heureux et encore à l’heure actuelle. Souhaitons leur tout le bonheur du monde et pourvu que cela dure. Aimeriez-vous retrouver Julien Guirado et Marine El Himer dans une nouvelle aventure ? Croyez-vous en leur histoire malgré tous les hauts et les bas ?

Décidément l’histoire d’amour entre Julien Guirado et Marine El Himer n’a pas été de tout repos. Notamment lorsqu’ils ont tenté de renouer sur le tournage des Princes de l’amour 7. Malgré le fait que le candidat l’ait gardé, la jolie brune a pris la décision de s’en aller. Découvrez pourquoi.

Il s’en est passé des choses avant que Julien Guirado et Marine El Himer filent le parfait amour. Alors qu’ils ont passé les fêtes de fin d’année ensemble et se sont affichés ensemble pour le nouvel an, les deux candidats des Princes et des Princesses de l’amour 3 ont connu des moments beaucoup moins joyeux. Notamment sur le tournage puisque la jeune femme a été tellement à bout qu’elle a décidé de quitter le sudiste. De quoi l’anéantir profondément. Seulement voilà, celle qui s’est affichée sexy avec sa soeur jumelle a donné les raisons de cette décision sur Snapchat.

Mais la jeune femme ne s’est pas arrêtée là. En effet, Marine El Himer a également pris la parole sur Instagram où elle a écrit: « Fin d’une belle aventure pour moi 💔 @w9lachaine. Parfois il vaut mieux partir, laisser celui qu’on aime au lieu de rester et de devoir subir une situation qui nous détruit. Quand il n’a plus aucunes raisons de rester, c’est une bonne raison de partir 🌹 #love #w9« . Selon certaines rumeurs de spoil comme par exemple les infos de Aqababe, celle qui a été au cœur d’une polémique va revenir dans l’aventure. Les deux tourtereaux vont même se fiancer et repartir ensemble.

Un véritable électrochoc donc qui aura permis au couple d’être enfin heureux et encore à l’heure actuelle. Souhaitons leur tout le bonheur du monde et pourvu que cela dure. Aimeriez-vous retrouver Julien Guirado et Marine El Himer dans une nouvelle aventure ? Croyez-vous en leur histoire malgré tous les hauts et les bas ?