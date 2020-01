Dans les derniers épisodes des Princes de l’amour 7, Marine El Himer quittait le tournage et Julien Guirado au passage. En effet, elle n’en pouvait plus. Mais cela a été sa meilleure décision puisque aujourd’hui ils sont plus comblés que jamais. Regardez !

On peut dire ce que l’on veut, Julien Guirado et Marine El Himer nous ont prouvé que l’amour était plus fort que tout. Malgré un début de relation difficile, ils semblent vivre une relation plus saine qu’auparavant. D’ailleurs, dès que sa chérie a un coup dur, l’ex de Vanessa Lawrens n’hésite pas à sortir les griffes.

Ce week-end, le jeune homme a passé un weekend en amoureux. L’occasion pour Julien Guirado de faire une jolie déclaration à sa chérie sur Instagram. « Je l’aime, oui je l’aime car j’ai appris à aimer ses défauts autant que ses qualités You❤️ @marinelhimer 📷 @loicthebaud #loveyou @hotelwestendnice« , a-t-il écrit. De son côté, Marine El Himer a elle aussi pris la parole et c’est trop mignon: « Au début je ne savais pas vraiment quoi faire de nous mais ça c’était au début 🖤 @guira22 #baby #love«



A l’occasion de la nouvelle année, la belle brune avait fait le bilan de sa relation avec Julien Guirado. « Cette année 2019 a été une année riche en émotion pour moi, elle n’a pas été si simple mais néanmoins elle restera une belle année qui sera gravée en moi et marquée par la rencontre d’un homme extraordinaire, unique avec qui je partage ma vie, mes crises, mes joies mes peines, mes colères mais avant tout un amour si passionnel et tellement sincère ! Merci à toi de partager ma vie de me rendre un peu plus heureuse chaque jour, de m’aimer telle que je suis et dieu sait que je suis une corvée 😂. Encore d’amour beaucoup et de projet à suivre pour nous, ce n’est que le début de notre histoire 🥂. Je vous aime Mr Guirado 🖤. Aujourd’hui est la première page blanche d’un livre de 366 pages que j’ouvre auprès de toi @guira22. Écrivez là bien avec avec la bonne personne 📜 #happy #newyear #love #2020« , avait-elle confié. Trop chou !

