L’année 2019 a été compliquée pour le couple formé par Marine El Himer et Julien Guirado. Malgré des hauts et des bas, ils filent le parfait amour depuis leur réconciliation grâce aux Princes de l’amour 7. L’occasion pour la jeune femme de fêter ça.

Qui dit nouvelle année, dit nouveaux objectifs et bilans. Et Marine El Himer n’a pas échappé à la règle. En effet, celle qui a été au cœur d’une polémique en a profité pour faire une belle déclaration à son amoureux. « Cette année 2019 a été une année riche en émotion pour moi, elle n’a pas été si simple mais néanmoins elle restera une belle année qui sera gravée en moi et marquée par la rencontre d’un homme extraordinaire, unique avec qui je partage ma vie, mes crises, mes joies mes peines, mes colères mais avant tout un amour si passionnel et tellement sincère ! Merci à toi de partager ma vie de me rendre un peu plus heureuse chaque jour, de m’aimer telle que je suis et dieu sait que je suis une corvée 😂. Encore d’amour beaucoup et de projet à suivre pour nous, ce n’est que le début de notre histoire 🥂. Je vous aime Mr Guirado 🖤. Aujourd’hui est la première page blanche d’un livre de 366 pages que j’ouvre auprès de toi @guira22. Écrivez là bien avec avec la bonne personne 📜 #happy #newyear #love #2020« , a écrit celle qui a fait monter la température pour noël.

Mais Marine El Himer n’est pas la seule à avoir ouvert son cœur. De son côté, Julien Guirado a écrit: « Mon année 2019 sera marqué par la rencontre avec ce phénomène qui est ma petite femme que j aime @marinelhimer . Un amour très controverser mais tellement sincère ❤️ @marinelhimer je nous souhaite pour 2020 de voir encore plus loin et je vous souhaite à tous d être heureux amoureux et évidemment en bonne santé ❤️🙏🏼 #happynewyear #loveyou« .

Trop chou !

