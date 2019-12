Depuis quelques mois, de nombreuses candidates de télé-réalité s’installent à Dubai. Comme par exemple Nabilla Vergara, Jazz, Elsa Dasc ou encore Fidji Ruiz. Mais est-ce que le nom de Milla Jasmine pourra rejoindre la liste ? La petite sœur de Safia a mis fin au suspens !

Milla Jasmine est une femme comblée. De nouveau en couple avec Mujdat, la belle brune est actuellement à l’affiche des Princes de l’amour 7. Mais serait-elle prête à arrêter la télé-réalité ? Celle qui a vu la vie en rose capillairement a révélé à Sam Zirah: « On sait qu’un jour ça va s’arrêter. Mais si je peux continuer à évoluer dans d’autres choses, qui restent dans les médias, parce que j’adore ça… Une émission sur l’amour ? Ouais (…) Je sais pas si j’en ai besoin ou pas, mais j’adore ce que je fais. (…) Pour moi la télé-réalité, clairement, c’est une thérapie (…) Je m’épanouie, parce que à chaque télé j’apprends quand je me regarde. Parfois quand il y a des disputes, je ne suis pas forcément fière et je me dis ‘Ah ouais, j’ai été un peu dure’. Parfois quand j’entends certaines personnes, je me dis ‘Ah ouais mais lui il pensait comme ça’. Et j’apprends. Faire ton auto-critique, voir tes disputes en live, c’est un truc de fou. Voir ton premier bisou, tes embrouilles… ça n’arrive pas dans la vie de tous les jours, tu revois pas ça. Et de le voir, ça permet de t’analyser, de changer, d’améliorer certaines choses ».

D’ailleurs, un internaute lui a demandé si elle pouvait s’installer à Dubaï après Miami. Milla Jasmine a répondu: « Pour le moment, je me plais à Paris. Mais j’aime beaucoup Dubaï. Alors on verra comment les choses évoluent ». Bon et bien, pas de fin de télé-réalité ni de déménagement en vue pour la chérie de Mujdat avant un moment.

Depuis quelques mois, de nombreuses candidates de télé-réalité s’installent à Dubai. Comme par exemple Nabilla Vergara, Jazz, Elsa Dasc ou encore Fidji Ruiz. Mais est-ce que le nom de Milla Jasmine pourra rejoindre la liste ? La petite sœur de Safia a mis fin au suspens !

Milla Jasmine est une femme comblée. De nouveau en couple avec Mujdat, la belle brune est actuellement à l’affiche des Princes de l’amour 7. Mais serait-elle prête à arrêter la télé-réalité ? Celle qui a vu la vie en rose capillairement a révélé à Sam Zirah: « On sait qu’un jour ça va s’arrêter. Mais si je peux continuer à évoluer dans d’autres choses, qui restent dans les médias, parce que j’adore ça… Une émission sur l’amour ? Ouais (…) Je sais pas si j’en ai besoin ou pas, mais j’adore ce que je fais. (…) Pour moi la télé-réalité, clairement, c’est une thérapie (…) Je m’épanouie, parce que à chaque télé j’apprends quand je me regarde. Parfois quand il y a des disputes, je ne suis pas forcément fière et je me dis ‘Ah ouais, j’ai été un peu dure’. Parfois quand j’entends certaines personnes, je me dis ‘Ah ouais mais lui il pensait comme ça’. Et j’apprends. Faire ton auto-critique, voir tes disputes en live, c’est un truc de fou. Voir ton premier bisou, tes embrouilles… ça n’arrive pas dans la vie de tous les jours, tu revois pas ça. Et de le voir, ça permet de t’analyser, de changer, d’améliorer certaines choses ».

D’ailleurs, un internaute lui a demandé si elle pouvait s’installer à Dubaï après Miami. Milla Jasmine a répondu: « Pour le moment, je me plais à Paris. Mais j’aime beaucoup Dubaï. Alors on verra comment les choses évoluent ». Bon et bien, pas de fin de télé-réalité ni de déménagement en vue pour la chérie de Mujdat avant un moment.