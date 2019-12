Il y a quelques mois, Milla Jasmine surprenait tout le monde en craquant pour Nacca sur le tournage du cross. Mais cette relation n’a pas seulement choqué Mujdat. En effet, sa grande sœur Safia aussi. Et pour cause, la prétendante des Princes de l’amour 7 avait craqué sur lui avant elle. Explications.

Alors que des rumeurs de piston circulent depuis plusieurs jours, Safia a tenu à mettre fin à toutes ces spéculations au micro de Sam Zirah. « Si j’avais été pistonnée, je serais encore dans l’aventure (…) Je ne me suis pas faite pistonnée. Quand on m’a approchée, ma soeur était encore en tournage (…) On m’a proposé de dormir avec les princesses, j’ai refusé (…) Je voulais être une prétendante comme tout le monde (…) C’est très intense un tournage (…) Je passais souvent du temps avec mon prince Nicolas« , a raconté la belle brune.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Safia🦋🇫🇷🇮🇹 (@safia.alba) le 2 Août 2019 à 9 :50 PDT

Concernant Milla Jasmine, sa participation n’était pas prévue puisqu’elle sortait encore avec Nacca. Une relation qui a un peu piqué Safia. L’ancienne prétendante de Nicolas s’explique: « Elle a failli ne pas le faire, c’était au dernier moment (…) Elle était à l’époque en couple avec Nacca (…) C’était vrai (…) On a tous vu Mujdat débarquer (…) Ce n’était pas de la comédie (…) Elle était sincère avec Nacca (…) on ne s’est pas disputée (…) On avait eu un crush tous les deux au mariage des Tanti mais il n’y a rien eu (…) On a discuté, on s’est échangé les snaps mais ça s’est arrêté (…) C’est vraiment quelqu’un de posé, calme. j’aimais bien. Il faisait homme et mature. Je n’ai pas compris sa relation avec ma sœur (…) Elle savait que j’avais un faible pour lui. Je l’ai mal pris. Je ne lui en veux pas, ce n’est pas grave. »

Voilà qui a le mérite d’être clair. D’ailleurs, l’interview de Safia chez STAR24 arrive très bientôt… Restez connectés !

