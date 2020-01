Il y a quelques jours, un certain Kevin faisait beaucoup de bruits sur la Toile. Et pour cause, le jeune homme aurait dû être prétendant dans le programme. Après avoir laissé son témoignage depuis son Instagram, Aqababe a donné plus de détails à ce sujet grâce à Julien Bert. Explications.

De nouveaux candidats ont fait leur entrée dans les Princes de l’amour 7 après Hilona. Notamment Sephora, Anthony Lyricos ou encore Dita Istrefi et Melanight. Seulement voilà, il y aurait eu un prétendant secret cette année. Ou plutôt qui aurait été censuré par la production comme l’a dévoilé le compte @wassim.tv qui a alors expliqué: « Je suis totalement choqué par ce que la prod a fait a @kevincarreoff !! Il a fait son arrivé comme tout le monde hier avec Kelyne / jade / ect … et ça n’a pas été montré ! Il s’est même embrouillé avec Hilona dès son arrivée mais rien n’a été montré ! La prod fait tous pour le cacher de nos écrans mais on connaît toujours pas les raisons ! Apparemment il va bientôt s’expliquer mais je sais pas quand on verra bien .. par contre ça se fait vraiment pas de la part de la prod 😡 même clément qui est blacklisté lui aussi a cause de son compte « ONLY FAN » on a vu son arrivée a lui j’ai plus les mots 😬 ».

Mais les choses ne se seraient pas passées comme le prétend ce fameux Kevin. En effet, Julien Bert a apporté quelques précisions au sujet de celui qui s’en est pris à sa chérie Hilona auprès de Aqababe. Selon lui, le jeune homme aurait mis un coup de poing dans la poitrine de Dita. Chose confirmée par la principale concernée. Il aurait également jeté Sephora dans les buissons. Et pour couronner le tout, il aurait voulu se battre après une dispute avec Hilona… Si tout cela est confirmé, on comprend mieux le choix de l’équipe des Princes de l’amour 7 donc !

