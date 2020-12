Il y a presque un an, Alix se séparait de Benjamin Samat des suites de sa trahison et l’humiliation ressentie dans les Marseillais aux Caraïbes. Actuellement sur les écrans dans les Princes et les Princesses de l’amour 8, la belle brune est revenue sur cette période compliquée de sa vie. STAR24 vous raconte tout.

Après plusieurs mois d’absence, Alix a fait son retour sur les écrans dans les Princes de l’amour 8 où beaucoup de téléspectateurs ont déjà suivi ses péripéties sentimentales en tant que princesse et prétendante. Cela dit, beaucoup ont eu du mal à imaginer qu’elle finirait par tourner la page sur sa relation avec Benjamin Samat. Au cours de son interview avec Télé-Loisirs, elle est revenue sur sa précédente aventure.

« J’ai réussi à signer le record historique d’audience des Marseillais alors que je suis une parisienne. C’est trop marrant. Je sais pas si ça les blesse dans leur égo (…) Ce n’était pas glorieux quand même -…) Ça reste un moment très compliqué de ma vie. Un an plus tard, j’arrive à en rigoler mais au moment de la diffusion, le fait que tout le monde soit devant sa télé, ça n’a pas été drôle du tout… C’était difficile de voir ma misère personnelle à la télévision et de savoir qu’il y avait plus d’un million de personnes qui regardaient. Ce n’était pas évident. Avec le recul, je n’ai pas le souvenir qu’une rupture de candidats de télé-réalité ait fait autant réagir. Tout le monde prenait la parole, tout le monde donnait son avis, des blogueurs, des influenceurs que je n’avais croisé qu’une fois dans ma vie, des gens que je n’avais jamais vu… Des journalistes m’appelaient pour avoir une réaction. À un moment, j’ai pété un câble. Ça m’a rendu folle. J’ai même envoyé 3 mises en demeure à des candidats et des journalistes pour leur dire d’arrêter de parler de moi ! Il y avait des dizaines d’articles par jour, je ne pouvais plus prendre mon téléphone, tout le monde ne me parlait que de ça. Dès que je croisais les gens dans la rue, même s’ils étaient extrêmement bienveillants avec moi, ils me parlaient directement de Benji… » a commencé par raconter Alix.

Avant de poursuivre: « Quand tu soignes tes plaies, tu n’as pas envie que des personnes viennent remettre du sel dessus. Dans ces moments-là, je n’avais pas envie qu’on m’en parle. Il y a eu un manque de respect du fait de notre notoriété. Certes je suis une personnalité publique mais je reste une personne avant tout. J’aurais aimé qu’on me laisse un temps légitime de rémission. Aujourd’hui, je m’en suis remise mais ce n’était pas rien. J’avais déménage à Marseille, on avait construit une vie pendant plus d’un an, c’est difficile. Humainement c’est une remise en question, tu te poses plein de questions. Ça m’a rendu folle. Après le métier que j’ai choisi fait que je n’ai pas le choix mais c’est vrai que dans ces situations, c’est dur à gérer. Je suis restée très silencieuse car quelque chose s’était brisée dans ma vie. J’avais besoin de m’occuper de moi. J’ai même pensé à arrêter la télé et quitter ce milieu (…) J’ai eu la chance et la joie d’avoir des fans incroyables. Ça m’a beaucoup aidé. J’ai reçu énormément de messages, de soutiens, de positivité… Les gens ont fait le taf que tu n’arrives plus à faire quand tu es en post-rupture. Dans ces moments-là, tu te sens toujours très mal, tu perds confiance en toi. Mes amis ont été incroyables aussi. Il m’ont redonné confiance »

Aujourd’hui, tout est bien qui finit bien pour Alix et c’est tant mieux !

