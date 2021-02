Après de longues semaines intenses à rencontrer ses prétendants, Alix a finalement quitté les Princes et les Princesses de l’amour 8 avant la fin de l’aventure. Actuellement célibataire, la belle brune a pris une décision radicale. STAR24 vous explique de quoi il s’agit.

L’année dernière, Alix a vécu une rupture douloureuse avec Benjamin Samat. Pourtant, elle a tenté de redonner une chance à l’amour en participant à LPDLA8… sous certaines conditions. « Je les avais prévenus que s’ils faisaient quelque chose qui ne me plaisaient pas, je quittais le tournage… Je ne voulais pas être dans un programme fake. Vu qu’ils ont fait un travail de 8 mois pour me convaincre de faire cette émission, je pense qu’ils me voulaient vraiment. Je leur ai dit : ‘ok je viens, mais sous telle ou telle conditions’. Ils savent que je connais bien les productions de télé-réalité et que je m’en méfie désormais. Je les crains. Par rapport à mes anciennes télé-réalités, j’ai un traumatisme. J’ai donc posé des conditions comme avoir mon équipe qui se déplace à Saint-Tropez. Aujourd’hui, je ne suis pas en agence, je travaille en équipe, avec mes amis. Avoir mon staff qui puisse être sur place et qui puisse venir me voir tous les jours pour mes placements de produits, ce n’était pas discutable » a expliqué la jeune femme à nos confrères de Télé-Loisirs.

LPDLA8 : Alix célibataire, elle annonce un grand changement

A l’occasion de la fin de la diffusion des Princes et des Princesses de l’amour 8, Alix a été interrogée sur la prochaine qu’elle allait présenter son couple. Ce à quoi, celle qui est devenue complètement folle à cause de son ex a répondu: « Je n’annoncerai plus rien de cet ordre-là même si un jour ça doit être le cas. Vous devez savoir une chose importante, si j’ai décidé d’arrêter la télé-réalité, c’est aussi pour ça. Je veux pouvoir jouir d’une vie privée plus privée. Avec le temps, on se rend compte à quel point c’est ça, la vraie liberté et j’en ai besoin pour être plus épanouie et heureuse, comme tout le monde je pense (…) Bien-sûr, je continue de partager plein de choses avec vous mais ne comptez plus sur moi pour faire de la promotion de certains aspects de ma vie privée. C’est justement privé, avec qui je dors ou non, ça ne regarde que moi’.

