Cela fait maintenant plusieurs semaines que Maddy Burciaga et Benjamin Samat filent le parfait amour. Mais qu’en pense Alix qui connait bien la belle blonde ? La candidate des Princes de l’amour 8 a enfin réagi à ce sujet sur Snapchat et c’est plutôt mature. STAR24 vous donne tous les détails.

Fin 2019, Alix et Benjamin Samat se séparaient après un tournage éprouvant avec les Marseillais aux Caraïbes. Une fois qu’elle a remonté la pente, la belle brune a pris la parole concernant sa longue période de déprime et a raconté: « Il m’arrive des trucs super sympas en ce moment. Ça fait plaisir parce que j’ai traversé des périodes très compliquées ces derniers temps. Une fois que l’on sort la tête de l’eau. Il y a plein de choses qui vont et tout va bien en fait et de mieux en mieux (…) C’est trop bien (…) Tout ce qui m’entoure en ce moment est cool en fait (..) J’ai passé une phase compliquée (…) J’ai des gens biens autour de moi et ça fait plaisir (…) Il ne faut jamais perdre espoir (…) Le bien quand ça arrive, cela n’arrive jamais seul. Il faut provoquer son bonheur (…) Pour ceux qui sont un peu en dep’, ne perdez pas espoir. Cela ne dure jamais (…) Le salut c’est de faire le tri et ne plus s’attarder sur les choses et les gens qu ne sont pas nécessaires pour vous et qui ne font pas votre bonheur (…) Je vous juste que vraiment on se rend compte de plein plein de choses (…) J’étais grave pas bien avant le programme. J’ai traversé des phases compliquées (…) La douleur et la peine ce sont des choses très personnelles. C’est nos faiblesses et ce qui peut nous détruire (…) J’avais pris 14 kilos après mon déménagement à Marseille. Ne croyez pas qu’on est plus fort que vous et que rien nous atteint ».

Aujourd’hui célibataire, Alix a cependant réagi au couple formé par son ex avec Maddy Burciaga et le moins que l’on puisse dire c’est que sa réponse est surprenante. « Tout le monde a le droit de refaire sa vie. Après la personne avec qui il a refait sa vie, on s’entendait bien. Moi je ne trouve pas ça forcément correct, mais si des gens tombent amoureux vous ne pouvez rien y faire et c’est comme ça. Je ne l’ai jamais embrouillée, car elle n’est pas venue ou parler de moi. Elle a fait son truc dans son coin. Donc j’ai quand même eu un avis sur la situation, même si on n’est pas les meilleures amies du monde, forcément je trouve ça un peu déplacé » a déclaré celle qui a de nouveau refait ses seins.

Comment auriez-vous réagi à sa place ?

