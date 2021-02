LPDLA8 : Andrew trompé par Khloé avec Nathan, « je la vois sale »

Il y a quelques semaines, Andrew faisait d’incroyables révélations concernant la trahison de Khloe. En couple lors du tournage des Princes de l’amour 8, il s’est livré en larmes à ce sujet au cours d’une interview accordée à Sam Zirah.

Après deux ans de relation, Andrew et Khloé se sont séparés avant de se redonner une chance après le premier confinement. « Après le confinement, on était séparés, de fil en aiguille, on s’est reparlé, on s’est remis ensemble cet été (…) Je voulais prendre mon temps pour le réannoncer sur les réseaux sociaux (…) En septembre, quelques jours avant la fin du tournage, on l’a contactée (…) On en a parlé tous les deux (…) On était en couple à ce moment-là » a-t-il commencé par déclarer. Le jeune homme a ensuite expliqué que la mère de la candidate influençait sa vie et était une sorte de « Kris Jenner » ne pensant qu’au buzz. Elle lui aurait même dit au téléphone.

Très ému, Andrew a ensuite ajouté: « Elle allait intégrer le tournage pour que l’on reparte ensemble (…) Je comprends le comportement de certaines personnes maintenant (…) Khloé ne savait pas que j’allais intégrer l’aventure (…) Elle s’en doutait mais je ne lui ai pas dit (…) Arrivé dans les Princes, Khloé m’avait trompée avec un mec dans l’émission (…) Je ne comprenais pas pourquoi elle a fait ça (…) On le voit à l’écran elle est perdue, elle ne sait pas quoi faire (…) Je ne pouvais pas rester sur le tournage (…) Elle voulait faire plaisir à tout le monde, au final elle s’est perdue (…) Il y a eu préliminaires avec Nathan (…) ça me brise le cœur (…) Il n’y a pas un jour où je n’ai pas cette image dans la tête (…) C’est pas ce qui était prévu, ça me dégoûte, je la vois sale en fait (…) J’ai l’impression qu’on me la vole (…) Ce qui nous a tué c’est la télé ».

Andrew comptait même demander la main de Khloé et songeait à une jolie fin d’histoire sur le tournage. Actuellement à la Réunion, ils se seraient redonnés une chance. Comme quoi l’amour triomphe toujours.