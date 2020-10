Cela faisait maintenant plusieurs années que Bastien Grimal s’était retiré des écrans. Et pourtant, Bastos sera de retour dans les Princes de l’amour 8 très prochainement. C’est là-bas qu’il a rencontré sa petite amie actuelle : Kellyn. Dans sa dernière vidéo, il s’est livré sur leur relation.

Juste après avoir officialisé sa relation avec Bastos, Kellyn poussait un coup de gueule contre son ex Anthony Alcaraz. « Je vois beaucoup de commentaires sous ma photo : Alcaraz, Alcaraz. Il n’y a plus d’Alcaraz, ça fait cinq mois que l’on est plus ensemble (…). Le tournage des 10 couples date de huit mois donc ça fait bien longtemps tout ça. Je dois refaire ma vie, je dois aussi avoir la liberté de traîner avec qui j’ai envie de traîner. Une chose est sûre, que je sois en couple ou non, (…), je tiens à préciser une chose, je ne veux plus jamais qu’on me parle d’Anthony Alcaraz. Je ne veux plus qu’on m’assimile à cette personne. Lui, je crois qu’il prend un malin plaisir à parler de moi pour gratter son buzz mais je veux qu’il fasse sa vie, qu’il me laisse tranquille parce que moi je ne me gêne pas pour faire la mienne. Donc trouve quelqu’un, fait ta vie » a-t-elle lâché sur Snapchat.

Cette fois-ci, c’est au tour de celui qui a réagi à la maternité de Mélanie Dedigama de se livrer sur sa nouvelle relation. « Je suis retourné en télé, truc qui a pu surprendre énormément d’entre vous, je ne vous avait pas prévenu, je n’avais rien dit à personne, et je me suis retrouvé de nouveau en tournage pour Les Princes. Après le tournage, je suis en couple alors que ça fait deux ans que je n’ai pas eu de petite histoire avec une meuf et trois ans que je n’ai pas eu une vraie relation longue. Ça a pu surprendre aussi beaucoup d’entre vous (…) Je suis un mec qui aime bien rencontrer des meufs et clairement avec la fermeture des clubs, des bars, je me suis dit ‘merde’. Et la seule solution pour continuer d’avoir des relations sexuelles c’est ‘mets toi en couple sinon tu vas passer l’hiver à galérer’ et du coup j’ai fait Les Princes. Il me fallait une meuf« , a avoué Bastos.

Le Coronavirus a au moins eu du positif pour lui !

