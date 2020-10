C’est l’amour fou entre Kellyn et Bastos depuis leur départ du tournage des Princes de l’amour 8. Alors que la belle blonde a dû s’absenter pour un séjour entre copines, le candidat lui a adressé un message qui veut tout dire quant à ses sentiments à son égarD. STAR24 vous dévoile tout.

Il y a quelques jours, Kellyn poussait un coup de gueule après les réactions de certains internautes concernant sa relation avec Bastos. Elle a ainsi demandé que l’on arrête de lui parler de son ex Anthony Alcaraz. « Je vois beaucoup de commentaires sous ma photo : Alcaraz, Alcaraz. Il n’y a plus d’Alcaraz, ça fait cinq mois que l’on est plus ensemble (…). Le tournage des 10 couples date de huit mois donc ça fait bien longtemps tout ça. Je dois refaire ma vie, je dois aussi avoir la liberté de traîner avec qui j’ai envie de traîner. Une chose est sûre, que je sois en couple ou non, (…), je tiens à préciser une chose, je ne veux plus jamais qu’on me parle d’Anthony Alcaraz. Je ne veux plus qu’on m’assimile à cette personne. Lui, je crois qu’il prend un malin plaisir à parler de moi pour gratter son buzz mais je veux qu’il fasse sa vie, qu’il me laisse tranquille parce que moi je ne me gêne pas pour faire la mienne. Donc trouve quelqu’un, fait ta vie » a-t-elle lâché sur Snapchat.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ⚡️Bastos⚡️ (@bastoswithlove) le 4 Oct. 2020 à 9 :03 PDT

Mais il semblerait qu’entre elle et Bastos ce soit bel et bien du sérieux. Le jeune homme semble même amoureux de celle qui a été menacée de viol. « Quand ya les papillons c’est bon signe @kellyn_sun tu vas me manquer 🦋❤️ » a-t-il écrit en légende sous une photo du couple. Serait-ce le signe qu’il a des papillons dans le ventre en pensant à Kellyn et donc qu’il est déjà amoureux d’elle ? Cela y ressemble en tout cas !

C’est l’amour fou entre Kellyn et Bastos depuis leur départ du tournage des Princes de l’amour 8. Alors que la belle blonde a dû s’absenter pour un séjour entre copines, le candidat lui a adressé un message qui veut tout dire quant à ses sentiments à son égarD. STAR24 vous dévoile tout.

Il y a quelques jours, Kellyn poussait un coup de gueule après les réactions de certains internautes concernant sa relation avec Bastos. Elle a ainsi demandé que l’on arrête de lui parler de son ex Anthony Alcaraz. « Je vois beaucoup de commentaires sous ma photo : Alcaraz, Alcaraz. Il n’y a plus d’Alcaraz, ça fait cinq mois que l’on est plus ensemble (…). Le tournage des 10 couples date de huit mois donc ça fait bien longtemps tout ça. Je dois refaire ma vie, je dois aussi avoir la liberté de traîner avec qui j’ai envie de traîner. Une chose est sûre, que je sois en couple ou non, (…), je tiens à préciser une chose, je ne veux plus jamais qu’on me parle d’Anthony Alcaraz. Je ne veux plus qu’on m’assimile à cette personne. Lui, je crois qu’il prend un malin plaisir à parler de moi pour gratter son buzz mais je veux qu’il fasse sa vie, qu’il me laisse tranquille parce que moi je ne me gêne pas pour faire la mienne. Donc trouve quelqu’un, fait ta vie » a-t-elle lâché sur Snapchat.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ⚡️Bastos⚡️ (@bastoswithlove) le 4 Oct. 2020 à 9 :03 PDT

Mais il semblerait qu’entre elle et Bastos ce soit bel et bien du sérieux. Le jeune homme semble même amoureux de celle qui a été menacée de viol. « Quand ya les papillons c’est bon signe @kellyn_sun tu vas me manquer 🦋❤️ » a-t-il écrit en légende sous une photo du couple. Serait-ce le signe qu’il a des papillons dans le ventre en pensant à Kellyn et donc qu’il est déjà amoureux d’elle ? Cela y ressemble en tout cas !