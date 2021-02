Cela fait maintenant plusieurs jours que la diffusion des Princes et des Princesses de l’amour 8. Alors qu’ils se sont faits la guerre, Kellyn et Bastos ont fait la paix. Devenus amis, leur rapprochement intrigue les internautes qui voient déjà de l’amour dans l’air. STAR24 vous en dit davantage.

Entre Bastos et Kellyn, cela n’a pas toujours été tout rose. D’ailleurs, le candidat des Princes de l’amour 8 s’était lâché concernant les raisons de leur rupture en lâchant: « C’est vrai que dès le départ, Kellyn et moi on n’était pas fait l’un pour l’autre sur le papier. C’est plus une fille du luxe et moi, un mec de la simplicité (…) Je traine avec des gens simples et elle aime s’entourer de célébrités. Ça a pu surprendre des gens de nous voir ensemble. Moi, je ne savais pas tout ça. Et elle non plus quand on s’est rencontrés. On a eu un coup de foudre (…) On a découvert petit à petit qu’on avait pas les mêmes centres d’intérêts, les mêmes goûts et les mêmes aspirations dans la vie (…) On a essayé de continuer (…) Le problème est venu d’ailleurs. Je pense d’un manque de confiance en elle (…) J’ai été voir sur Youtube pour voir s’il y avait des similitudes. J’ai vu pas mal de choses qui se ressemblaient (…) Comme le fait de retirer sa confiance en soi à l’autre (…) Je garde plein de bons souvenirs ».

LPDLA8 : Bastos sur le point de reconquérir Kellyn ?

Mais peu de temps plus tard et malgré les tacles sur les réseaux sociaux, Kellyn et Bastos ont enterré la hache de guerre. D’ailleurs, la belle blonde a déjà participé à des vidéos sur sa chaîne Youtube. Alors que certains la soupçonnent d’être sur le point de se mettre en couple avec Dylan Thiry qui est devenu son colocataire à Dubaï, la dernière publication de son ex a fait parler. En effet, certains se demandent s’il n’y a pas un rapprochement dans l’air surtout qu’il a mis en légende: « Qui va à la chasse perd sa place 😂😂 @kellyn_sun« .

A suivre… Et vous qu’en pensez-vous ?