Dans quelques jours, Beverly Bello sera de retour sur les écrans dans les Princes de l’amour 8. Actuellement en couple, la jeune femme s’est faite discrète des réseaux sociaux pour une raison pas très joyeuse puisqu’elle a eu le Coronavirus. Elle s’explique.

Il y a un peu plus d’un an, Beverly annonçait sa rupture soudaine avec Vivian. « Vous nous avez connu il y a deux ans et demi Vivian et moi… Vous nous avez suivi depuis le début dans cette histoire passionnelle, vous avez vu nos zones de turbulence notre amour fort nos rires… Nos cris nos pleurs durant toutes ces aventures… Je vous remercie de nous avoir suivi depuis le début. Vivian et moi, nous n’avons pas la même vision de la vie… Ce qui est dur pour moi, depuis des semaines. Je vous avoue que je n’ai plus le même goût de la vie… Je garderai cette histoire dans mon cœur toute ma vie, je souhaite à Vivian tout le bonheur du monde et qu’il s’entoure de bonnes personnes » révélait-elle sur Instagram. Mais aujourd’hui, la jeune femme a dit adieu au célibat grâce à son nouveau boyfriend.

En attendant de découvrir le début de leur lovestory, Beverly s’est justifiée sur son silence et a annoncé: « On pense que ça ne peut arriver qu’aux autres… Je suis positive j’ai le Covid, je me sentais pas très bien très fatiguée depuis une semaine courbatures pas d’odorat fièvre, idem pour Noah il a le Covid également. On se repose il n’y a que ça à faire… J’hésitais à vous le dire mais c’est important de sortir le moins possible de chez vous… Ce virus est vraiment partout ». Comme quoi, personne n’est à l’abri ! En tout cas, nous lui souhaitons un très bon rétablissement et nous en profitons pour vous rappeler de bien respecter les gestes barrières… Personne n’est à l’abri !

Dans quelques jours, Beverly Bello sera de retour sur les écrans dans les Princes de l’amour 8. Actuellement en couple, la jeune femme s’est faite discrète des réseaux sociaux pour une raison pas très joyeuse puisqu’elle a eu le Coronavirus. Elle s’explique.

Il y a un peu plus d’un an, Beverly annonçait sa rupture soudaine avec Vivian. « Vous nous avez connu il y a deux ans et demi Vivian et moi… Vous nous avez suivi depuis le début dans cette histoire passionnelle, vous avez vu nos zones de turbulence notre amour fort nos rires… Nos cris nos pleurs durant toutes ces aventures… Je vous remercie de nous avoir suivi depuis le début. Vivian et moi, nous n’avons pas la même vision de la vie… Ce qui est dur pour moi, depuis des semaines. Je vous avoue que je n’ai plus le même goût de la vie… Je garderai cette histoire dans mon cœur toute ma vie, je souhaite à Vivian tout le bonheur du monde et qu’il s’entoure de bonnes personnes » révélait-elle sur Instagram. Mais aujourd’hui, la jeune femme a dit adieu au célibat grâce à son nouveau boyfriend.

En attendant de découvrir le début de leur lovestory, Beverly s’est justifiée sur son silence et a annoncé: « On pense que ça ne peut arriver qu’aux autres… Je suis positive j’ai le Covid, je me sentais pas très bien très fatiguée depuis une semaine courbatures pas d’odorat fièvre, idem pour Noah il a le Covid également. On se repose il n’y a que ça à faire… J’hésitais à vous le dire mais c’est important de sortir le moins possible de chez vous… Ce virus est vraiment partout ». Comme quoi, personne n’est à l’abri ! En tout cas, nous lui souhaitons un très bon rétablissement et nous en profitons pour vous rappeler de bien respecter les gestes barrières… Personne n’est à l’abri !