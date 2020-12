Et c’est parti pour le show ! Depuis ce lundi 30 novembre 2020, W9 a lancé sa nouvelle édition des Princes et des Princesses de l’amour 8. L’occasion pour Beverly Bello de faire son grand retour sur les écrans. La jeune femme a fait des révélations sur cette nouvelle aventure.

Quelques mois après sa rupture avec Vivian, Beverly devait apparaître dans les Apprentis Aventuriers 5 en binôme avec Antoine Goretti. Seulement voilà, le tournage a été annulé à cause du Coronavirus et du confinement. Prête à retrouver chaussure à son pied, la sudiste a décidé de partir aux Princes de l’amour 8. Interrogée sur les raisons de sa participation au programme, la candidate a répondu à nos confrères de Téléstar en disant: « J’étais célibataire donc l’aventure m’a tentée. J’aime beaucoup le programme et comme je suis une princesse j’ai sauté sur l’occasion (…) Je suis arrivée dans une démarche sincère : trouver celui qu me corresponde. Après c’est vrai que j’avais quelques appréhensions notamment celle de découvrir mes prétendants. Dans ce genre d’émission on ne va pas se mentir certains viennent pour être dans la lumière. J’ai rapidement cerné les gens. Dans l’ensemble, tous m’ont convenu ».

D’ailleurs, cette expérience a porté ses fruits puisqu’elle a rencontré Noah avec qui elle est toujours en couple. Beverly a ensuite ajouté: « J’ai ouvert les yeux sur l’amour. Avant j’avais peur de me lancer mais plus maintenant. C’est vrai que j’ai beaucoup évolué. Je suis une nouvelle Beverly : je suis métamorphosée. Je suis toujours une femme-enfant mais j’ai changé physiquement et mentalement. J’ai toujours rêvé d’avoir une vie de famille (…) Cette aventure m’a permis de faire une rencontre extraordinaire. Je suis heureuse et épanouie avec Noah. C’est l’homme de ma vie : il est parfait et idéal. C’est la perfection. On vient d’emménager ensemble il y a un mois. On a pris une maison dans le sud. C’était une évidence. Son passé avec les filles me faisait peur mais il m’a donné confiance en notre relation. Nos familles respectives se connaissent ».

Récemment, Beverly et Noah ont été atteints du Coronavirus. Fort heureusement, tout va mieux aujourd’hui !

