Il y a presque un an, Hilona redonnait une chance à l’amour après sa participation à LPDLA7. En effet, elle a eu le coup de foudre pour Julien Bert sur le tournage. Un an plus tard, les deux tourtereaux ont fait leur retour dans le programme pour une raison adorable.

Après sa grosse déception avec Paga, Hilona ne voulait plus croire en l’amour et les hommes. Mais tout a changé lorsque Julien Bert a croisé sa route. Fous amoureux, les deux candidats se sont vite installés ensemble et ne se sont plus jamais quittés au point de vouloir se retirer des écrans pour se consacrer à leur couple. « Nous n’avons plus du tout d’idée de téléréalité. Ce genre d’émission crée des tensions dans les couples. Nos liens sont solides mais plus question de les fragiliser. Désormais, nous voulons nous consacrer à nous et avons l’ambition de fonder une famille » avaient-ils expliqué à Nice Matin.

Seulement voilà, Hilona et Julien Bert semblent avoir décidé de faire une exception en allant sur le tournage des Princes de l’amour 8. Pas de panique, ils ne sont pas en crise… Bien au contraire ! Selon Aqababe, les amoureux ont débarqué dans l’aventure afin de donner de précieux conseils à leurs camarades en plus de ceux donnés par les love-coach. Mais ce n’est pas tout. En effet, ils en auraient profité pour se fiancer devant les caméras. C’est du moins ce que la story de Kellyn et de ses camarades en train de fêter un heureux événement ont laissé comprendre. Il faut dire que cela ne peut pas être quelqu’un d’autre puisque le tournage est quand même récent.

Concernant le mariage, Julien Bert avait sous-entendu à Gossip Room que c’était dans les projets: « Une fois j’y ai pensé, j’avoue. En fait je suis balance et il y a ma tête qui me dit pourquoi pas, il y a des gens qui restent 15 ans ensemble et d’autres qui au bout de six mois se séparent… Tu ne sais pas si tu vas rester toute ta vie, tu ne peux pas savoir si c’est le temps qui compte. Et puis il y a des matins où je me lève et je me dis que ça ne va pas, que je n’ai même pas passé l’été avec lui pour savoir s’il va préférer faire la fête avec les fratés ».

On a hâte de voir tout cela !

