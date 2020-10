Hilona et Julien Bert sont passés à l’étape supérieure dans leur couple. Après de nombreuses rumeurs, la jeune femme a bel et bien confirmé qu’ils se sont bel et bien fiancés sur le tournage des Princes et des Princesses de l’amour 8. STAR24 vous en dit plus.

Il y a un an, Julien Bert et Hilona se mettaient en couple sur le tournage des Princes de l’amour 8. Actuellement en plein déménagement, la jeune femme a donné de ses nouvelles et également sur ses fiançailles avec son chéri : « On est dans notre maison provisoire, ça va durer quelques semaines (…) On fait des aller retour (…) On a aucune affaire pour trois mois (…) Quand on aura notre maison définitive, on récupérera nos affaires qui sont dans un box. C’est déjà bien (…) En tout cas, je suis trop contente. Je ne m’y attendais pas trop (…) Il y en a qui ont fait des gaffes« .

Hilona qui avait connu une crise de couple a ensuite ajouté: « Il ne pouvait pas inviter tout le monde (…) Il était tellement stressé (…) Ca va être un mariage de ouf (…) C’était magnifique. J’ai hâte de voir ça à la télé, vous allez découvrir ça dans les Princes et les princesses de l’amour (…) Il y a pleins de trucs que même moi j’ai pas vu apparemment. J’étais trop émue (…) C’était assez symbolique, j’aurai pas pu le faire ailleurs. On s’est rencontré sur ce tournage il y a un an (…) Je vais voir quand est-ce qu’on fait le mariage avec le covid et tout. On va voir (…) J’ai trop trop trop hâte. Je suis trop contente. C’était magnifique, j’étais qu’avec les gens que j’aime. C’était la meilleure soirée de ma life (…) Julien a organisé un truc de ouf ».

Comme c’est mignon ! En tout cas, on a hâte de voir les épisodes en question !

