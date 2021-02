LPDLA8 : Hilona sort du silence après la surprise de Julien Bert

Cela fait maintenant plusieurs semaines que Julien Bert et Hilona sont séparés. Hier, le jeune homme a promis une grosse surprise pour l’épisode des Princes de l’amour 8 où l’on voit sa demande en mariage. La principale concernée a enfin réagi au moment qui affole les téléspectateurs et c’est touchant !

Malgré les nombreuses rumeurs à ce sujet, Hilona et Julien Bert demeurent toujours mystérieux concernant les raisons de leur séparation si difficile à accepter. Beaucoup attendaient l’épisode de la fameuse demande en mariage depuis un moment. Cela dit, le fait que le candidat ait annoncé qu’il y avait une surprise rendait ce moment encore plus insoutenable. Le passage en question était une belle déclaration où il demande une seconde chance à la femme de sa vie. Si celle-ci accepte de lui laisser une porte ouverte, Hilona devait simplement poster une photo des deux tourtereaux sur les réseaux sociaux. « Je t’aimais, je t’aime et je sais que je t’aimerai toute ma vie. J’aimerais que tu saches à quel point tu me manques, ma vie d’avant me manque (…) Si au fond de toi, il y a encore de l’amour et de l’espoir, ne serait-ce qu’une seule chance pour nous deux, mets simplement une photo de nous sur tes réseaux sociaux » a lâché le jeune homme.

Le suspens est à son comble puisque tout le monde attend une réaction positive de la part de la principale concernée. Après de longues minutes d’attente, elle a pris la parole pour briser le silence dans sa story. « C’est magnifique ce qu’il a fait, mais ça n’enlève pas tous les facteurs négatifs qui ont fait que notre relation s’est terminée (…) Ça ne me fait pas pardonner tout ce qu’il s’est passé (…) Je suis vraiment perdue, je ne sais pas où j’en suis, je ne sais pas quoi faire et quoi dire (…) Ce n’est pas un magnifique montage vidéo de notre relation d’avant qui va changer ce qu’il s’est passé après. Ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Bien sûr qu’il y a encore énormément d’amour, mais il y a énormément de rancoeurs et de haine. Je n’arrive pas à décider entre mon corps et ma tête. J’ai besoin de temps » a avoué Hilona. Cela dit, cela laisse une lueur d’espoir.

Que va-t-elle choisir selon vous ?