Alors que Kellyn et Bastos viennent déjà de rompre, un autre couple se serait formé sur le tournage des Princes de l’amour 8 qui vient fraîchement de se clôturer. Et l’heureuse élue n’est autre que Julia Morgante. STAR24 vous en dit plus.

Il y a quelques semaines de cela, Julia Morgante intégrait le tournage des Princes et des Princesses de l’amour 8. En ce qui concerne Bastien Munez, il avait avoué toujours pensé à son ex durant le confinement lors de son interview avec Sam Zirah. « C’est une relation qui s’est terminée (…) Que je ne regrette pas. J’ai été heureux pendant un an et demi (…) On s’est aimés très très fort. Quand on se disputait c’est très fort aussi (…) Quand on s’est séparés, je l’ai très mal vécu d’être seul dans notre appartement (…) mais le temps guérit presque tout (…) j’arrive à rester ici (…) je pense encore à elle. Mais pas de la même manière qu’au début, il y a des sentiments qui restent et d’autres qui s’estompent. Parfois, je suis énervé de la situation » a-t-il déclaré.

Selon le compte @mariepsynews n’est plus célibataire et serait même en couple avec l’un de ses ex depuis Les Princes de l’amour 8. « Oui avec son ex qui était son prétendant normalement en quittant l’aventure mais aujourd’hui rien n’est moins sûr. En tout cas @juliamorgant était l’une des rares personnes à être sincère sans filtre honnête et ça fait du bien de la revoir dans un programme… » a-t-elle précisé dans sa story Instagram.

Ces informations sont à prendre avec des pincettes pour le moment puisque Julia Morgante ne s’est pas encore exprimée à ce sujet. Reste à savoir si la belle brune est vraiment en couple ou non. Pour le découvrir, il va falloir attendre la diffusion des épisodes de la nouvelle saison des Princes de l’amour 8.

Alors que Kellyn et Bastos viennent déjà de rompre, un autre couple se serait formé sur le tournage des Princes de l’amour 8 qui vient fraîchement de se clôturer. Et l’heureuse élue n’est autre que Julia Morgante. STAR24 vous en dit plus.

Il y a quelques semaines de cela, Julia Morgante intégrait le tournage des Princes et des Princesses de l’amour 8. En ce qui concerne Bastien Munez, il avait avoué toujours pensé à son ex durant le confinement lors de son interview avec Sam Zirah. « C’est une relation qui s’est terminée (…) Que je ne regrette pas. J’ai été heureux pendant un an et demi (…) On s’est aimés très très fort. Quand on se disputait c’est très fort aussi (…) Quand on s’est séparés, je l’ai très mal vécu d’être seul dans notre appartement (…) mais le temps guérit presque tout (…) j’arrive à rester ici (…) je pense encore à elle. Mais pas de la même manière qu’au début, il y a des sentiments qui restent et d’autres qui s’estompent. Parfois, je suis énervé de la situation » a-t-il déclaré.

Selon le compte @mariepsynews n’est plus célibataire et serait même en couple avec l’un de ses ex depuis Les Princes de l’amour 8. « Oui avec son ex qui était son prétendant normalement en quittant l’aventure mais aujourd’hui rien n’est moins sûr. En tout cas @juliamorgant était l’une des rares personnes à être sincère sans filtre honnête et ça fait du bien de la revoir dans un programme… » a-t-elle précisé dans sa story Instagram.

Ces informations sont à prendre avec des pincettes pour le moment puisque Julia Morgante ne s’est pas encore exprimée à ce sujet. Reste à savoir si la belle brune est vraiment en couple ou non. Pour le découvrir, il va falloir attendre la diffusion des épisodes de la nouvelle saison des Princes de l’amour 8.