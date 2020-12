Il y a quelques jours, Aqababe révélait que Julien Bert et Hilona connaissaient une période de crise dans leur couple. Chose qui a été confirmée par la jeune femme sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, le candidat a décidé de brisr le silence à son tour dans une publicaton sur Instagram.

Hilona et Julien Bert finissent l’année 2020 sur une note pas très joyeuse comparées à leurs fiançailles. C’est sur Snapchat que la jeune femme a pris la parole en larmes en disant: « C’est très compliqué de prendre la décision de mettre entre parenthèses la relation parce que comme vous le savez c’est une relation qui est très forte (…) J’ai eu énormément de souffrances dans ma vie et lui aussi. Si on ne les règle pas chacun de notre côté on va se détruire ensemble, et c’est pas le but ».

De son côté, l’ex de Milla Jasmine a lui aussi décidé de prendre la parole sur Instagram et a déclaré: « Je n’arrive pas m’exprimer en vidéo , c’est plus facile pour moi d’écrire quelques lignes car j’ai le cœur en miette mais pas complètement car j’ai énormément d’espoir en nous , nous nous sommes jamais séparé avec hilona depuis 1 an et 2 mois , nous avons traversé des épreuves difficiles et nous les avons surmontés, celle-là prendra plus de temps parce qu’il le faut et si c’est pour reconstruire et bâtir une relation stable et saine et surtout fonder une famille je suis prêt à tout les sacrifices du monde y compris cette éloignement de quelques temps mais si ça va être difficile, nous devons passer par la , nous nous aimons très fort peut-être trop , peut-être pas comme il faut , peut-être maladroitement de ma part . . . Je vais apprendre à l’aimer de la plus belle des manière car cette hilona mérite tout le bonheur du monde . Nous mettons une virgule à notre relation et non un point . . . Je t’aime ❤️ »

Il y a quelques jours, Aqababe révélait que Julien Bert et Hilona connaissaient une période de crise dans leur couple. Chose qui a été confirmée par la jeune femme sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, le candidat a décidé de brisr le silence à son tour dans une publicaton sur Instagram.

Hilona et Julien Bert finissent l’année 2020 sur une note pas très joyeuse comparées à leurs fiançailles. C’est sur Snapchat que la jeune femme a pris la parole en larmes en disant: « C’est très compliqué de prendre la décision de mettre entre parenthèses la relation parce que comme vous le savez c’est une relation qui est très forte (…) J’ai eu énormément de souffrances dans ma vie et lui aussi. Si on ne les règle pas chacun de notre côté on va se détruire ensemble, et c’est pas le but ».

De son côté, l’ex de Milla Jasmine a lui aussi décidé de prendre la parole sur Instagram et a déclaré: « Je n’arrive pas m’exprimer en vidéo , c’est plus facile pour moi d’écrire quelques lignes car j’ai le cœur en miette mais pas complètement car j’ai énormément d’espoir en nous , nous nous sommes jamais séparé avec hilona depuis 1 an et 2 mois , nous avons traversé des épreuves difficiles et nous les avons surmontés, celle-là prendra plus de temps parce qu’il le faut et si c’est pour reconstruire et bâtir une relation stable et saine et surtout fonder une famille je suis prêt à tout les sacrifices du monde y compris cette éloignement de quelques temps mais si ça va être difficile, nous devons passer par la , nous nous aimons très fort peut-être trop , peut-être pas comme il faut , peut-être maladroitement de ma part . . . Je vais apprendre à l’aimer de la plus belle des manière car cette hilona mérite tout le bonheur du monde . Nous mettons une virgule à notre relation et non un point . . . Je t’aime ❤️ »