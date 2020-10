Les internautes s’interrogeaient depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel. En effet, quelques jours après leur retour du tournage des Princes de l’amour 8, Kellyn et Bastos ont rompu. Mais que s’est-il passé ? L’ex de Mélanie Dedigama a brisé le silence dans sa dernière vidéo.

L’officialisation du couple formé par Bastos et Kellyn en a surpris plus d’un(e). Et pourtant leur relation a affolé les internautes. Malheureusement, cela faisait plusieurs jours que les deux candidats ont semé le doute. D’un côté, la belle blonde a supprimé des photos du duo et le jeune homme semblait attristé sur ses storys. De là, certains se sont demandés s’ils n’avaient pas rompu.

Face aux interrogations, Bastos a décidé de prendre la parole à ce sujet dans une vidéo dédiée à leur séparation. Ainsi, déçu de ne pas avoir réussi à entretenir cette relation, le candidat des Princes de l’amour 8 a déclaré: « C’est vrai que dès le départ, Kellyn et moi on n’était pas fait l’un pour l’autre sur le papier. C’est plus une fille du luxe et moi, un mec de la simplicité (…) Je traine avec des gens simples et elle aime s’entourer de célébrités. Ça a pu surprendre des gens de nous voir ensemble. Moi, je ne savais pas tout ça. Et elle non plus quand on s’est rencontrés. On a eu un coup de foudre (…) On a découvert petit à petit qu’on avait pas les mêmes centres d’intérêts, les mêmes goûts et les mêmes aspirations dans la vie (…) On a essayé de continuer (…) Le problème est venu d’ailleurs. Je pense d’un manque de confiance en elle (…) J’ai été voir sur Youtube pour voir s’il y avait des similitudes. J’ai vu pas mal de choses qui se ressemblaient (…) Comme le fait de retirer sa confiance en soi à l’autre (…) Je garde plein de bons souvenirs ».

Voilà qui a le mérite d’être clair !

