La semaine dernière s’est terminée sur une mauvaise note pour Bastos. En effet, le jeune homme a annoncé sa rupture avec Kellyn. Selon lui, cela serait lié à leur mode de vie trop différent. Face aux propos tenus par son ex, la belle blonde a pris la parole et est montée au créneau. Explications.

Plusieurs jours après la fin du tournage des Princes de l’amour 8, Kellyn et Bastos se sont déjà séparés. Après la diffusion de la vidéo du jeune homme, celle qui s’en était pris à Anthony Alcaraz a livré sa version des faits et a commencé par déclarer: « Hier vous avez sûrement appris par Bastos que nous n’étions plus ensemble dans une vidéo qu’il a pris l’initiative de faire seulement 24h après notre rupture et sans me concerter. J’ai donc vu à ma grande surprise que Bastos s’est permis d’inventer les raisons de la rupture. Nous ne nous sommes jamais séparés car il était soi-disant simple et moi dans le luxe, bien au contraire, ça n’a jamais gêné qui que ce soit, mais par rapport à des propos et des actions de sa part que je ne supportais plus, menant toujours au conflit. »

Avant de poursuivre: « Je ne l’enfoncerai pas plus mais on a encore eu une discussion après la fameuse vidéo et lui-même sait qu’il n’a pas évoqué les vraies raisons de notre rupture. De plus il continue dans son buzz de couple en voulant poster une photo pour dire au revoir ?! Encore une fois sans me concerter. Je lui ai demandé en commentaire de supprimer la photo et que les propos qu’il a dit dans sa vidéo étaient faux. Et il a supprimé mon commentaire. Pour moi, c’est trop Donc maintenant, oui nous ne sommes plus ensemble et j’aimerais que chacun d’entre vous le respecte. Je ne m’exprimerai plus sur le sujet à présent »

La guerre est-elle déclarée entre Kellyn et Bastos ? A suivre…

